Hráči, trenéři i funkcionáři fotbalových klubů z Kraje Vysočina měli o tom, koho by volili za předsedu FAČR, poměrně jasno.

Šmicer, Šmicer a zase Šmicer. Bývalý skvělý útočník reprezentačních časů Nedvěda a spol. by ve čtvrteční volbě předsedy Fotbalové asociace ČR na Vysočině jasně bodoval. Pokud by tedy už před časem svoji kandidaturu nestáhl, aby v souboji proti Karlovi Poborskému podpořil Petra Fouska.

Osloveným zástupcům vybraných klubů jsme položili jednoduchou otázku:

Komu byste z dvojice Poborský – Fousek dali svůj hlas?

MATĚJ VOPRŠAL

útočník, FC Slovan H. Brod

Původně bych volil Šmicera, ale on svoji důvěru svěřil Fouskovi, proto bych dal hlas jemu. U Poborského jsem zaregistroval, s kterými lidmi se střetával. Změny sice také chce, ale co bude dál, je u něj s otazníkem. Chci, aby se vedení FAČR očistilo a zbavilo všech lidí, co tam dosud byli.

VÁCLAV POHANKA

trenér, TJ Nová Ves

Oba dva kandidáti se distancovali od „profláknutých“ jmen, někdo více, jiný méně. Přijde mi ale, že mezi Poborským a Fouskem není velký rozdíl, oba by tu funkci mohli dělat dobře. Záleží na tom, kým se obklopí, kdo bude ve funkci místopředsedů i členů výkonného výboru. Sám předseda nic nezmůže, má jen jeden hlas, to je důležité si uvědomit. Proto by se hodilo, pokud by se místopředsedou za Čechy stal Šmicer.

JIŘÍ BABÍNEK

předseda, TJ Sapeli Polná

Myslím si, že abdikace Šmicera se dala čekat, tříštily by se hlasy. Mít tu možnost, volili bychom tedy pana Fouska. Nevím, zda by byl Vladimír Šmicer ideálním předsedou, ale mám pocti, že je to slušný člověk a mám k němu blíže než k Fouskovi. Vím sice, že i on už ve fotbale dělal a nemá asi žádné škraloupy, ale tolik jej neznám. Karel Poborský je pro mě tváří, kterou si nasadili zbylí funkcionáři z dosavadního vedení FAČR. Není zprofanovaný a udržel by jim korýtka. Akademie asi dělá precizně, u toho měl zůstat a asi by i zůstal, pokud by nekandidoval. Nic proti němu nemám, ale zastupuje něco, co víme, že je špatně.

PAVEL REGÁSEK

trenér, FK Pelhřimov

Kandidáty samozřejmě znám, ale nemám úplně vyhraněný názor. Spíše mě zklamalo nepochopitelné rozhodnutí Vladimíra Šmicera. To, jak s velkou slávou před časem přišel a před volbami odstoupil, se mi vůbec nelíbí. Ať už je to vypočítané jak chce, oba dva zbylí kandidáti jsou spojení se starou gardou FAČR. Šmicer se akorát hodil na to, aby nesebral voliče panu Fouskovi.

JAN PETR

předseda FC Vlachovice

Osobně mě mrzelo, že z kandidatury odstoupil Vladimír Šmicer. Karel Poborský začal být vnímán negativně, nevím, do jaké míry oprávněně. Petra Fouska moc neznám, ale jelikož jej Šmicer doporučil, asi bych dal hlas jemu. Asi jako spousta lidí z nižších vrstev fotbalu jsem ovšem ovlivněný veřejným míněním.