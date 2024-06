Rozdíl mezi oběma soupeři činí dvě kola před koncem ročníku tři body, všechno je tedy otevřené. „Říkal jsem to už v zimě a celé jaro to opakoval, že bych si přál, aby se právě v tomto utkání rozhodovalo. A ono to vyšlo,“ usmíval se kormidelník Chotěboře Martin Jakeš.

Jeho ovečky vědí, že v případě jakékoliv výhry svého soupeře před závěrečným kolem předskočí. Na podzim totiž celek z Havlíčkobrodska ve druhém největším městě Kraje Vysočina zvítězil 2:0. Vzájemné zápasy by tak v případě bodové shody hrály pro něj.

Jak na soupeře by Chotěboř tedy také měla vědět. „O kvalitách Třebíče se vůbec nemusíme bavit. Je to mančaft, který chce hrát fotbal, jeho hráči mají velkou individuální kvalitu,“ opakoval v průběhu jara několikrát Jakeš.

Slova uznání na adresu protivníka ovšem zaznívají rovněž z druhé strany. „Při podzimním měření sil jsme poznali, že za Chotěboř hrají rychlí a důrazní kluci, tvrdí v osobních soubojích. S tím musíme počítat a do neděle se na to připravit,“ komentoval trenér FŠ Třebíč Tomáš Franěk.

Zatímco Chotěboř musí hrát na výhru, pro Fotbalovou školu by byla cenná i remíza. To by jí pak v posledním kole doma stačilo proti beznadějně poslední rezervě Velkého Meziříčí získat jenom bod a slavila by postup do divize. A byl by to už třetí postup v řadě pro tento klub!

V Třebíči jsou si této skutečnosti vědomi. „Víme, že nerozhodný výsledek v Chotěboři by na devadesát procent znamenal náš postup. Určitě tam ale nepojedeme hrát na nula nula, to jsme po hráčích nikdy nechtěli,“ zdůraznil kouč Fošky.

Taktika se prý měnit nebude. „Na tom, jakým způsobem tu s hráči už několik let pracujeme, nehodláme kvůli jednomu zápasu nic měnit. Jdeme si naší cestou a je nám jedno, jestli proti nám stojí druhá Chotěboř, nebo o záchranu hrající béčko Vrchoviny. Důležitost zápasu si všichni uvědomují, ale hrát na remízu, to my ani neumíme,“ pousmál se Franěk.

Důležité zápasy budou o víkendu k vidění také na opačném pólu tabulky. Především souboje podobně ohrožených, tedy sobotní dopolední duel Bystřice s Ledčí, stejně jako nedělní popolední derby juniorek Nového Města a Žďáru, hodně napoví v záchranářských bojích.

KP VYSOČINY – DOHRÁVKA 14. KOLA

SOBOTA: Bystřice nad Pernštejnem – Ledeč nad Sázavou (10.15), Okříšky - Rapotice (16.30).

NEDĚLE: Nové Město B – Žďár B (13.00), Velké Meziříčí B – Pacov (14.00), Nová Ves – Kamenice nad Lipou, Chotěboř – FŠ Třebíč, Žirovnice – Sapeli Polná (vše 16.30).