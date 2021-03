Jedna jediná výhra a zisk šesti bodů. Tak mizerná je bilance fotbalistů Jemnicka v odehraných devíti podzimních utkáních letošního ročníku východní skupiny 1. A třídy. Jaký to rozdíl oproti loňskému ročníku, kdy spojený klub Jemnice a Vratěnína patřil mezi sextet mužstev, které si to na jaře měly rozdat o postup do krajského přeboru.

Hlavní důvod je jasný. „Nedáváme góly, v tom to celé je. Herně to od nás nebylo špatné, jenže tam, kde se zápasy rozhodují, jsme prostě selhávali,“ uvědomoval si trenér Jemnicka Zbyněk Kincl.

Možná i proto posílá svým svěřencům individuální plány již od prosince. „Někteří z nich mi své výsledky posílají, jiní ne. Jsem ale rád, že se aspoň nějak hýbou. Věřím, že v březnu už budou nařízení volnější a mohlo by se kopat do míče,“ vyslovil své přání.

Nabírat fyzickou kondici bez balonu u nohy většinu fotbalistů nebaví. Ti Jemnicka nejsou výjimkou. „Fotbal sice je také o běhání, ale trénovat bez míče je nepříjemné. Samozřejmě mám od kluků odezvu, že už je to nebaví. Na druhé straně máme také tipy, kterým běhání nevadí. Také bych raději pracoval na naší kondičce na hřišti, ideálně s doplněním balonu. Ale co se dá dělat, my to neovlivníme,“ krčil rameny.

Podle původního plánu mělo Jemnicko sehrát úvodní jarní mistrovský duel už první březnovou sobotu proti Budišovu. Což je samozřejmě nereálné. „Podle mého názoru by se mohlo začít hrát v dubnu, byť určitě bez diváků. Hlavně ale, aby se už hrálo,“ přál by si.

Do jara by měl jít celek z Třebíčska mnohem silnější. Z Rakouska se vrátila byvší střelecká opora, útočník František Kříž. K tomu je nutné připočíst i dva navrátilce po zranění. „Jsem optimistou, věřím, že se v tabulce posuneme co nejdříve směrem vzhůru. Silou kádru na to určitě máme,“ přiznal.

Vzhledem k okolnostem ovšem počítá s tím, že jaro může být poměrně náročné. „Podle zpráv, které mám, bude snaha, aby se dohrála podzimní kola. Tím pádem by se mohly v soutěžích určit postupující a sestupující mančafty. Bude to možná hektické, ale věřím, že vše zvládneme. Pro nás všechny by bylo velkým zklamáním, pokud bychom se měli poroučet o patro níž,“ nehodlá si Kincl připustit možný černý scénář.