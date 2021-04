V našem fotbalovém zpětném zrcátku se Deník ještě jednou vrátil k nečekanému kolapsu fotbalistů Přibyslavic v úplném závěru ročníku 2006/2007. Tentokrát s jejich tehdejším trenérem Miloslavem Louckým.

Jeho ovečky měly tři kola před koncem na čele tabulky 1. A třídy – skupiny B osmibodový náskok. Navíc je na domácí půdě čekala předposlední Kamenice nad Lipou, s níž stačilo jednoznačnému favoritu uhrát bod a mohl se slavit historický postup do krajského přeboru.

Místo oslav ovšem přišel šok. „I po letech musím říci, že to byl můj trenérský průšvih. Ten zápas jsme prostě měli zvládnout,“ hořce se pousmál Miloslav Loucký.

Jeho tým sice měl stálou herní převahu, ale vyrovnat na potřebnou remízu 1:1 dokázal až těsně před koncem. Jenže místo klidného dohrání zápasu Přibyslavice ještě dvakrát inkasovaly. „Vůbec jsme to nezvládli, poslední minuty jsme sehráli absolutně netakticky,“ postýskl si.

Ve zbývajících dvou kolech pak přišly porážky s oběma dalšími konkurenty. Postup do krajského přeboru tak před čtrnácti lety slavili hráči Třebíče B a Jemnicka.

Přibyslavicím zůstaly jen oči pro pláč. „Dodnes mě to ohromně štve. Shodou okolností navíc v Přibyslavicích pracuji, tudíž to mám neustále před očima. Na to se snad ani zapomenout nedá,“ zasmál se po letech.

Nebylo se tak čemu divit, že po zmíněném fiasku Loucký na lavičce Přibyslavic skončil. „Nemělo cenu tam dál pokračovat. Postup se nám vybojovat nepodařilo, určitě by to už tak pro všechny nebylo ideální. Hned poté mě navíc oslovili z Boroviny-Opatova, kde se hrál krajský přebor, takže jsem bez angažmá dlouho nezůstal,“ doplnil Loucký.