Vedoucí Speřice v něm doma zdolaly Sapeli Polnou 3:1. „Se třemi body spokojenost, ale náš výkon měl k ideálu daleko,“ přiznal kouč lídra Jiří Holenda.

Jeho celek svazovala při mistrovské premiéře až příliš viditelná nervozita. „Týkala se celého týmu, nešlo o individuální záležitost. Nevím, čím to bylo způsobené, ale až příliš jsme kazili, souhra nám vázla,“ neskrýval.

Naopak Sapeli herní taktika vycházela. „Hráli hodně dobře. V defenzivě si hru nikterak nekomplikovali, situace řešili velice jednoduše,“ ocenil soupeře.

Po půlhodině hry šla Polná dokonce do vedení, ale už za chvíli vylo vyrovnáno. „To byl klíčový okamžik. Pokud bychom šli do druhé půle za nepříznivého stavu, těžko bychom to proti obraně Polné otáčeli,“ věděl Holenda.

Po změně stran pak snajpr Svoboda dvěma góly rozhodl o výhře Speřic 3:1. „Při prvním zásahu trošku zaváhal gólman hostů, druhou pak přidal po penaltě, která byla přímo na něj. Ale ani druhý poločas od nás nebyl herně dobrý,“ lehce si postýskl Holenda.

Nesmírně důležité tři body rovněž o uplynulém víkendu vybojovali na opačném pólu tabulky elitní krajské soutěže se pohybující fotbalisté HFK Třebíč.

Ve vzájemném záchranářském souboji s Přibyslaví doma zvítězili těsně 3:2. „Výhra to byla zasloužená, ale zbytečně jsme se o ni v závěru strachovali. Po první půli jsme měli vést více než jen 2:0,“ popisoval hrající asistent HFK Radek Durda.

Kádr Třebíče v zimě posílil kvartet fotbalistů z tamní B-třídní Fotbalové školy. Jak si při mistrovské premiéře vedli? „Ukázali, že kvality mají nesporné. Jen si potřebují zvyknout na rychlejší tempo hry,“ přemítal.

Horácký fotbalový klub sice dál zůstal v tabulce až dvanáctý, ale poslednímu duu odskočil na rozdíl šesti bodů. „Chceme se co nejdříve zachránit a pak už se pomalu více sehrávat na další sezonu,“ doplnil Durda.