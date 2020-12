Teď konkrétnější představy rovněž nemá, ale z jiných důvodů. „Pokračuji dál, ale v současné době nikdo nebí, co bude dál. Mně i klukům je ze všeho smutno. Volají: 'Trenére, co máme dělat?' Fotbal jim chybí,“ prozrazuje Kylíšek a dodává: „Já přeji všem lidem, aby tahle doba už skončila, aby mohli jít na fotbal, dát si pivo a párek. Ať soutěžně dopadnou, jak dopadnou, ale ať se hraje fotbal.“

Mlhavé představy o zimní pauze už má. „My jsme trénovali ještě minulý týden, teď máme volno. Pokud to půjde, chceme začít ve dvou partách po šesti aspoň někde pobíhat.“

Cílem je zejména obnovit fyzickou kondici. „Bude to klasická zimní příprava, ale všechno nebude s balonem. Na fyzičce musíme přitlačit, nám se na podzim ve druhých poločasech hrubě nedařilo. Dokázali jsme vyhrát pouze jeden se Sapeli Polná,“ přiznává.

Jelikož je trenérem na dvou židlích, tak nechce zapomenout ani na hráče Koněšína. „Je to jedno, jaká je to soutěž. Kluci chtějí hrát. V Koněšíně je to kultura, zábava. Je zajímavé, že ještě více než v Třebíči. Vesnice fotbalem žije, i když se nedaří. Fanoušci jsou uznalí,“ dodává Kylíšek.