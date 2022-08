V sobotu to byla jednoznačná partie, kterou ozdobil pěti brankami domácí Jan Marek. „Góly Jana Marka byly dílem celého mužstva, předcházely jim vydařené kombinační akce,“ zdůraznil jednatel fotbalového klubu z Tisu Viktor Kučera.

Přestože první gól padl „až“ ve 32. minutě, zápas do té doby herně vyrovnaný rozhodně nebyl. „Vzájemné oťukávání trvalo pět minut, pak jsme převzali otěže hry a utkání jasně ovládli. Potvrdilo se, že herní kvalita je na naší straně,“ vracel se k zápasu tradičních rivalů Viktor Kučera.

OBRAZEM: K třem bodům pomohla nováčkovi z Pohledu zbytečná ruka soupeře v závěru

Mistrovské utkání mezi Tisem a Leštinou nehráli oba soupeři možná deset let, zápas měl mimořádný náboj už kvůli dlouhému čekání na soutěžní měření sil.

Výkon Tisu ocenil i trenér Leštiny David Hospodka, výmluvy při pozápasovém hodnocení nehledal. „Před soupeřem musím smeknout. Byl na nás skvěle nachystaný a výhru si zasloužil,“ říkal David Hospodka.

Rozdíl v kvalitě umocnily i letní obměny v kádrech obou soupeřů. Zatímco Leštinu po sestupu z I. A třídy několik hráčů opustilo, Tis představil všechny posily, konkrétně Teodora Kozlíka, Václava Kafku i Ondřeje Trekovala. „Všichni tři byli v utkání s Leštinou přínosem, splňují to, co jsme si od nich slibovali, kvalita mužstva se ještě víc zvedla,“ pochvaloval si Viktor Kučera.

Chybí nám kvalita, stýská si záložník fotbalistů Velkého Meziříčí Petr Dolejš

Teodor Kozlík se prosadil i střelecky, obstaral čtvrtý gól svého mužstva. Po něm doplnil na seznamu střelců Jana Marka ještě Tomáš Vacek.

Nejen hosty ale potěšila trefa hostující Miroslava Forejta, který snižoval v 82. minutě na 1:5 z pohledu Leštiny. „Byl to nádherný gól, který se hned tak nevidí. Do branky zapadla těžká střela skoro z poloviny hřiště,“ ocenil pěkný počin soupeře Viktor Kučera. „Díky gólu Miroslava Forejta jsme neprohráli s nulou, bylo nám ale jasné, že jde o kosmetickou úpravu výsledku. Do druhého poločasu jsme zkusili něco změnit, ale velký efekt to nemělo,“ dodával leštinský David Hospodka.

V příštím kole jede Tis do Chotěboře, béčko tamního klubu má po dvou kolech rovněž všech šest bodů. Leština hostí Jamné.