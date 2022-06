Pro některé hráče to bylo překvapením. „Když jsem se to dozvěděl, docela mě to zaskočilo. Na druhé straně je pravda, že jsme uplynulý ročník dohrávali v jedenácti či dvanáct hráčích,“ poznamenal krajní bek Michal Votava, jinak také kouč divizního Ždírce nad Doubravou.

Nejvíce „postižená“ bude v tomto směru druhá nejvyšší krajská soutěž. Pokud se potvrdí informace, které Deník získal, zamíří ze skupiny A o patro níž fotbalisté Dobronína.

Očekávání naplnilo jen Velké Meziříčí. Vrchovina lavírovala, béčko Jihlavy padá

O rozhodnutí Moravce, jít z východní skupiny 1. A třídy dokonce až do okresního přeboru, jsme čtenáře informovali v závěru minulého týdne.

Nezůstalo však jen při tom, podobné rozhodnutí učinili v téže skupině také funkcionáři SK Transformátor Počítky. „Dlouho jsme vše zvažovali, ale nakonec jsme se rozhodli, že se přihlásíme do 1. B třídy,“ sdělil asistent trenéra SK Transformátor Rostislav Ptáček.

Klíčovým problémem, od nějž se tento krok odvíjel, byl nedostatek hráčů. „Je to docela problém, protože několik kluků už skončilo a někteří další se končit chystají,“ popisoval Ptáček.

V jednom případě byl také konkrétní. „Útočník Mario Filippi se stěhuje, takže už náš dres určitě oblékat nebude. To, zda budou dále pokračovat, zvažují i další hráči. Hrát 1. A třídu by tak pro nás bylo hodně náročné, proto jsme se rozhodli jít o patro níž,“ nastínil.

Osm let a dost. Fotbalisté Moravce budou od příští sezony působit pouze v okresu

Že by měli zrušit rezervní mančaft však v Počítkách neuvažují. „To určitě ne. Jelikož příští rok nebude soutěž okresního přeboru dorostu, rozházíme naše mladé hráče do obou mužských týmů,“ sdělil.

Ještě jedna věc přispěla ke konečnému verdiktu. „Od nové sezony se budou muset nově natáčet také zápasy v 1. A třídě. Šlo by tak o další zvýšení nákladů pro klub, což také sehrálo svoji roli,“ neskrýval Ptáček.

Přesnější informace o tom, k jakým změnám dojde pro následující ročník krajských fotbalových soutěží na Vysočině, přinese Deník ve středu.