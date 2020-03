Fotbalový krajský přebor Vysočiny. Soutěž, která má za sebou už 17 ročníků. U všech pochopitelně byli i reportéři Deníku. Kdo a kdy ho vyhrál? Co se tehdy psalo o vítězích? Unikátní seriál startuje pohledem do černa 2003, kdy nad hlavu zvedli pohár hráči Ždírce.

Jiří Kovárník | Foto: Deník / Ondrej Dudáš

Do Ždírce přišel původně jako hráč, nakonec se z toho vyvinulo i trenérské angažmá orámované vítězstvím ve zbrusu nové soutěži, od které nikdo nevěděl, co má čekat. „Byl to boj do posledního kola, ale zvládli jsme ho,“ vzpomíná někdejší ligový hráč Hradce Králové.