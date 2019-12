1. SK TRANSFORMÁTOR POČÍTKY

O kvalitě kádru nováčka soutěže před jejím začátkem nikdo nepochyboval, přesto asi jen málokdo čekal, že by měl SK Transformátor v polovině ročníku trůnit na čele.

„Upřímně musím přiznat, že takové umístění jsem nečekal. Naším cílem byl klidný střed tabulky, ale soutěž je tak vyrovnaná, že v ní každý může porazit každého,“ vysvětlil trenér lídra soutěže František Šustr.

Postupové cíle však v klubu z obce poblíž Žďáru nad Sázavou nevyhlašují, prozatím.

„Nic konkrétního jsme si nestanovili, chceme dál pokračovat v naší hře. Půjdeme zápas od zápasu a až poté budeme případně řešit podobné otázky,“ tvrdí kouč Počítek, který v soutěži nevidí jednoznačného aspiranta postupu.

„V průběhu podzimu bych řekl Dobronín, ale ten mě v závěru podzimu při našem vzájemném duelu zklamal. Spíše se mi líbili hráči Jemnicka či Dukovan.“

2. TJ JISKRA DOBRONÍN

Fotbalisté Dobronína netušili, co podzim nabídne. Za prvé šli do neznámé skupiny B, a za druhé se museli obejít bez pilířů Svobody a Chramosty, které zlákala divizní Stará Říše, a zkušeného Zamazal, který zamířil na Bedřichov. „Byl to velký zásah a nám se to tím pádem malinko rozsypalo,“ říká trenér Jan Chramosta, jehož svěřenci se nemohli dlouho se ztrátou ofenzivní síly srovnat a v úvodu sezony jen paběrkovali.

Až od pátého kola to začalo zase fungovat. „Změnilo se to, že kluci začali bojovat, začali se rvát. Když to nešlo fotbalově, tak to šlo bojovností, a musím na rovinu říci, že jsme měli i trochu štěstí. Neměli jsme žádnou červenou, vyhýbala se nám zranění, Tomáš Sedláček začal dávat góly a tým táhli středoví hráči Smejkal s Pospíchalem,“ potěšila kouče sedm zápasů dlouhá vítězná šňůra.

Dobronín byl v tu ránu první a mohl pomýšlet na titul podzimního krále. Jenže o ten přišel, protože dva poslední mače nezvládl. „Já jsem tak nějak tušil, že to jednou musí přijít. Tyhle zápasy jsme měli dvě absence, což bylo znát. Celý podzim jsme odehráli ve dvanácti lidech, ta náhrada tam bohužel adekvátní nebyla,“ odůvodňuje zpackaný závěr, který jen díky horšímu skóre znamená druhé místo.

3. SK KOUTY

Jako noc a den. Taková byla nálada v táboře třetího týmu tabulky na startu a konci podzimní sezony. Kouty začaly soutěž velmi špatně a po pěti odehraných kolech byly se ziskem tří bodů přikovány ke dnu tabulky.

„Když jsem se koukl na los, bylo mi jasné, že kromě Jemnicka nás čekaly v úvodu sezony nejtěžší týmy soutěže,“ tvrdil novopečený trenér klubu z pomezí Jihlavska a Třebíčska Petr Munduch, který přišel od trenérské sesle z rezervy Velkého Meziříčí.

Jenže nastartovat tým, který byl zvyklý vyhrávat a těžko snášel porážky, nebylo jednoduché. „To bylo složité. Zejména v domácím prostředí byl tým zvyklý vyhrávat a dávat hodně gólů. Očekávání od diváků byla veliká,“ věděl Munduch.

Jenže potom přišlo nebývalé procitnutí a ve zbylých osmi zápasech připisovaly Kouty až na jednu výjimku samá vítězství. Tou byla porážka na trávníku posílené žďárské rezervy.

Rozstřílelo se zkušené úderné duo Miloš Neumann – Filip Coufal a výhry se najednou hrnuly. Právě ze začátku sezony nám tyhle góly chyběly. Herně jsme nezaostávali, ale neproměněné šance nás mrzely,“ ví Munduch. To platilo zejména v zápasech s Dukovany a Dobronínem.