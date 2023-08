S tím se nabalily i problémy ve hře. „Přitom náš vstup do soutěže bych neviděl zase tak tragicky. Prohrávali jsme zápasy poměrně těsně, chybělo nám i to pověstné štěstíčko, a to doslova,“ pokračuje trenér. „S Bedřichovem jsme prohráli o jeden gól, teď v neděli také… Máme spoustu šancí, ale neproměňujeme je. To je naše největší slabina. A když se k tomu přidá spousta individuálních chyb, doplácíme na to.“

Při malém počtu odehraných zápasů může tabulku také částečně zkreslovat i los týmů. I na to poukazuje Munduch: „Počítali jsme s tím, že vstup do soutěže bude pro nás hodně těžký. Dostali jsme šest top týmů skupiny hned na začátek. Z těch nejlepších celků jedině Herálec máme později,“ vypočítává. „Tím se nechci nijak dotknout ostatních týmů a říkat, že jsou to slabá mužstva. To v žádném případě. Ale opravdu pro nás je to ohromně těžký los a může se stát, že třeba po těch šesti kolech budeme stále bez bodu. To je ale život a musíme s tím bojovat.“

Trpělivost může přinést i sladké ovoce do budoucna. Kouty omladily tým, který potřebuje jistý čas na skloubení. „Máme mladého gólmana, z dorostu jsme zařadili Maška a Růžičku, z Luk přišel Bulant,“ dodává Munduch.

Toho potěšil návrat do sestavy Davida Saláka. Ten v prvním svém letošním vystoupení stihl dát dvě branky za třináct minut. „David je po zranění. Na jaře si asi dvě kola před koncem naštípl klíční kost, takže celé léto marodil,“ říká koutský stratég. „V neděli tam šel poprvé po delší době, a ohromně nám pomohl. Takový hráč vepředu ohromně chyběl. Dokáže podržet balon, je soubojový typ hráče. V prvním poločase, dokud mohl, výrazně vyčníval. Ve druhé půli už tolik nemohl, museli jsme ho vystřídat, a naše hra po jeho odchodu klesla.“

V příštím kole se představí koutští fotbalisté v neděli od 16.30 hodin na stadionu Náměště.