Po dvou zápasech se oba týmy ocitly v diametrálně odlišené pozici než loni na podzim. Fotbalisté Jemnicka tehdy začali skvěle, nyní okupují po dvou porážkách suterén tabulky. Kouty byly loni nulové, nyní se vyhřívají na špici.

Nicméně sobotní zápas měl to, co si zasloužil. Po pomalejším rozjezdu přibývaly pěkné akce. Po čtvrthodince zkusil nůžky Axman a Stýblo míč neméně parádním zákrokem vytěsnil na břevno své branky. Na druhé straně byl blízko ke gólu po stříleném centru Coufal. Ve 24. minutě chyboval při rozehrávce O. Tesař, Smetana přišel míč neudržel a Parma prostřelil Kopečka.

Jemnicko vyrovnalo po špatně zahraném ofsajdsystému hostí, skóroval pohodlně do prázdné branky Křivánek. „V první půli byl domácí tým lepší, měli jsme i štěstí. My jsme bohužel nedotáhli do konce některé brejky, ale výsledek 1:1 byl pro nás dobrý,“ uznal kouč vítězů Petr Munduch.

Zápas pak rozhodla prostřední fáze druhé půle. „V jejím úvodu jsme měli tlak, trefili jsme břevno i tyčku. Na góly se hodně nadřeme,“ povzdechl si trenér Jemnicka Zbyněk Kincl a dodal: „Bohužel nás srážejí chyby v defenzivě. Potýkáme se s tím od minulého podzimu a stejné to bylo i před týdnem ve Žďáře.“

Chyby Tomana totiž využil v 64. minutě ostrostřelec Neumann a po další minele domácích fauloval ve velkém vápně Hošek. Míč si postavil na puntík M. Dočekal a zvýšil už na 1:3. V samotném závěru se hostitelé prosadili jen jednou, když dostal míč do sítě hlavou Novák.

Víc domácí už nestihli. „Fotbal je krásný ale i krutý, my jedeme dál. Teď nás čeká Želetava,“ neskládá zbraně Kincl.

To Munduch je pochopitelně spokojený. „Ve druhé půli jsme byli lepší. Přestože soupeř nastřelil břevno a tyč, tak jsme si tři body zasloužili. V kvalitním zápase se nám dařilo plnit stanovenou taktiku. To je dobrá zpráva.“