Pomalu půldruhého roku trvalo vyhnanství fotbalistů Pelhřimov. Kvůli prakticky kompletní rekonstrukci jejich domovského stánku museli vzít zavděk azylem v nedaleké Kamenici nad Lipou. Nedělním vítězným utkáním proti Přibyslavi se konečně vrátili domů. „Všichni jsme se moc těšili,“ usmíval se kouč Pelhřimova Pavel Regásek.

Hrací plochy obou hřišť, střídačky, branky, časomíra, tartanový ovál, klubovna. To vše na fotbalovém stánku Pelhřimova voní novotou. „Konečně už jsme opět doma a nemusíme se pořád někam stěhovat. Je to krásné, s tím stavem předtím se to vůbec nedá srovnávat,“ rozplýval se trenér FK Maraton.

Podobně nehovořili jen hráči, trenéři či fanoušci FKM. „K nedělnímu utkání dorazil delegát a hned se rozplýval nad tím, jak výrazným způsobem se celý areál proměnil," popisoval vyjádření svazového činovníka.

Největší rozdíl dělá hned na první pohled atletická část stadionu. „Ovál byl škvárový, kdežto dnes je místo škváry tartan. To musí každého okamžitě praštit do očí. Všechny práce ještě nejsou zcela hotové, ale je to na dobré cestě."

Obnovená premiéra vyšla na jedničku. Přibyslav domů odjela s porážkou 2:5. „V první půli byl zápas naprosto jednoznačný, brankový rozdíl měl být ještě vyšší než 4:1. Mrzí mě jen, že po pauze jsme až příliš vymýšleli v koncovce,“ lehce si postýskl.

To ale bylo dáno luxusním náskokem, který favorit přeboru měl. „Asi ano, jinak by kluci ty situace zřejmě řešili jiným způsobem. Alespoň jsme ale mohli zápas odehrát s nulou vzadu. První gól jsme inkasovali z penalty za ruku, která byla jednoznačná. Ovšem podruhé se soupeř prosadil po brejku, který jsme měli vyřešit mnohem lépe," poněkud zkritizoval menší zaujetí svého celku.

Zbrusu novému prostředí by divize slušela… „Je příjemné tu hrát, ale pořád záleží především na tom, jak k tomu hráči přistoupí. Ano, jsme spolufavoritem přeboru a chceme se o postup poprat,“ dodal Regásek.