Není proto divu, že střelec tří branek byl po utkání spokojen. „Konečně nám to sedlo a zápas nám vyšel,“ netajil úlevu Pavel Tesař. „Důležité také bylo, že se nám vyprázdnila marodka. Sešli jsme se všichni a bylo to znát.“

Právě nekompletností tradiční sestavy si Tesař vysvětluje dosavadní kolísavé výsledky celku. „Máme tady s klukama partu, která je již spoustu let spolu. Je tak znát, když vypadne ze sestavy osa týmu,“ vysvětluje redakcí vyhlášené Osobnost Deníku uplynulého týdne. „Nyní se nám po dvou zápasech vrátil do brány Víťa Kopeček, Vašek Toman toho také moc zatím neodehrál, já jsem byl rovněž zraněný… Teď už jsme v plné síle a byla asi otázka času, kdy se vrátíme a začneme zase dělat výsledky. V podstatě to takto máme každý rok. Věřím, že v kompletní sestavě půjdeme tabulkou nahoru.“

Pokud vydrží střelecká forma kapitánovi, dá se s tím počítat. Svými třemi trefami v duelu Pavel Tesař zdvojnásobil svůj podzimní střelecký účet. „Na autorství hattricku nejsem vůbec zvyklý,“ usmívá se. „Tentokráte se prostě zadařilo. V každém zápase se do nějaké šance dostanu, akorát se mi nedaří všechno proměňovat.“

Až nyní do želetavské svatyně nahlédl třikrát. „Cítil jsem se dobře, ale opravdu se zápas povedl celému týmu,“ culí se Tesař. „Želetava je pokaždé nepříjemný soupeř. My na ně ale umíme hrát. Mají velkou sílu dopředu, nejsou však tak dobří směrem dozadu. Toho jsme se snažili využít. Když už to pak bylo 3:0, 4:0, tak mi přišlo, že se složili a byli do konce zápasu dost odevzdaní.“

Mimochodem, inkasovat deset branek v utkání se Želetavě stalo ve druhém venkovním zápase v řadě. „Nijak jsme se o tom s nimi nebavili,“ prozradil Tesař. „Ale jak jsem říkal, věděli jsme, že jsou zranitelní a že venku nedělají tak dobré výsledky a nejsou tam tak silní jako doma.“

Poslední duel podzimu odehrají Jemničtí znovu doma. Přivítají Náměšť, která venku v šesti letošních zápasech inkasovala třiadvacet branek. Tedy téměř čtyři na zápas.

Zopakují Tesař a spol. podobný střelecký koncert na rozloučenou s rokem? „Samozřejmě bychom za to byli rádi. Podle mého jsme v tomto utkání favority a doufám, že zápas opravdu vyhrajeme,“ odhaduje jemnický kapitán. „Dali jsme si za cíl v posledních třech kolech udělat devět bodů. Šest jich už máme a pevně věřím, že se nám to podaří.“