Zápas proti Počítkám přitom museli domácí otáček. Přestože se dostali do vedení už ve druhé minutě, hosté do poločasu stav otočili. „Tři body se nerodily lehce. Začátek utkání byl jasně v náš prospěch, hráli jsme dobře. Všechno nám hrálo do karet, ale nechali jsme se tím trošku uchlácholit,“ popsal průběh zápasu Libor Stehlík.