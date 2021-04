Přesně před týdnem opět vyběhli fotbalisté HFK Třebíč po dlouhé době k prvnímu společnému tréninku. „Ten jsme ještě absolvovali na umělé trávě, nyní už se připravujeme na té přírodní,“ potvrdil trenér Třebíče Radek Durda.

S prvními jednotkami byl nový kouč HFK spokojený. „Kluci dorazili v dobrém fyzickém stavu. Nejsou nijak zanedbaní, někteří za tu dobu dokonce zhubli,“ usmíval se Durda.

Své ovečky nechce zahltit. „Kluci chuť mají, ale přesto musíme jít do větší zátěže krůček po krůčku. Nechceme nic přepálit, aby nám pak někdo neodpadl se zraněním,“ zdůraznil.

Opatrný je kormidelník Třebíče také v souvislosti s tím, zda se na jaře ještě soutěže rozjedou. „Podle mého se všechno odvíjí od MSFL. V krajských soutěžích je to o čtyřech kolech, ty dohrát by neměl být takový problém. Jenže ve třetí lize je to o sedmi zápasech a to už je docela dost,“ vysvětloval.

Také proto zatím ani neuvažuje o případných přípravných duelech. „Na to je dostatek času, až ta možnost nastane. Ani mi nikdo nevolal,“ přiznal.

Až na jednu výjimku má kádr fit. „Válek si aspoň doléčil svalové problémy. Chybí nám pouze dlouhodobě zraněný záložník Milan Kostelecký, kterého čeká operace kolene,“ dodal Durda.