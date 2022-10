„Na takové kanonády nejsem zvyklý,“ usmíval se nad virtuální cenou Kanonýr víkendu Jihlavska útočník Slavoje Polná Daniel Voráč. „Pro mě to byl mimořádný zápas, který se mi opravdu povedl.“

Zdroj: is.fotbal.czVíce než sobě však za výhru přisuzuje zásluhy celkově dobře pracujícímu týmu. „Moje zásahy vyplynuly z toho, že mi kluci výborně nahráli. Pak už přede mnou byl jen brankář a naštěstí to tam spadlo,“ glosoval duel Voráč. „Kolikrát ale ani tohle netrefím,“ dodal dobře naladěný střelec.

Voráč odehrál v duelu jen pětasedmdesát minut. Tři minuty po jeho třetím gólu jej trenér Lukáš Adamec vystřídal.

Nebo se nechal vystřídat sám, aby nemusel platit víc do společné kasy při případných dalších trefách? „Ne ne, u nás už žádná vyšší taxa není. Trenér chtěl spíš dát prostor klukům ze střídačky,“ odmítá Voráč.

Že ale hattrick pocítí kromě mediálního zájmu i ve své peněžence, to je jasná věc. „Něco mě to bude stát určitě. A to, že spolu teď mluvíme, asi také nebude zadarmo,“ pokračuje na veselou notu polenský střelec.

Voráč přispěl týmu během podzimu již deseti góly a ve střelecké tabulce je v krajském přeboru třetí. Polná je druhá o tři body za lídrem z Pelhřimova. Myšlenky na okamžitý návrat do divize tak může klub stále živit. „Hlavní ale je, že jsme v kabině výborná parta,“ vyzdvihuje Voráč. „Kluci jsou v pohodě, fotbal nás baví. A jak se říká - jdeme zápas od zápasu. Zatím jsme všichni spokojení.“