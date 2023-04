Velkou zásluhu na svém střeleckém představení dává Kamil Michal podpoře od celého týmu. „Spoluhráči hráli výborně a perfektně nahrávali, pro mě to pak bylo jednoduché,“ ocenil kolektivní výkon.

Zdroj: is.fotbal.czPro Michala to nebyl první podobný galakoncet. „Ano, už se mi to v kariéře povedlo dříve,“ prozradil šestačtyřicetiletý šutér s tím, že týmovou pokladnu rozhodně plnit nebude: „U nás se pochopitelně do ní přispívá. Ale jenom mladší ročníky,“ směje se.

Zajímavé na Michalově kanonádě je, že si ji rozložil prakticky na celé utkání. První branku zaznamenal v deváté minutě, čtvrtou přidal v šestaosmdesáté. „Ještě vydržím celý zápas,“ pochvaluje si haberský útočník. „Do konce sezony určitě. Potom ale končím. Potom si půjdu už jen zahrát za béčko.“

Teď má ale před sebou jeden velký cíl. Habry po šestnácti kolech tabulce okresního přeboru vévodí, na druhý C tým Havlíčkova Brodu mají náskok sedmi bodů. Vrátí se po roce do kraje? „Mladí po tom určitě touží, vedení také. Uděláme pro to všechno,“ uzavírá Kamil Michal.

