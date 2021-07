Třikrát týdně se od minulého týdne připravují hráči Náměšti-Vícenic na nový ročník krajského přeboru Vysočiny. Před začátkem sezony mají naplánované tři přípravné duely.

Ten první přijde na řadu už tuto neděli. „Na začátek se utkáme s fotbalisty Koutů. O týden později přijde na řadu Tišnov a vrcholem bude souboj proti divizní Velké Bíteši,“ nastínil trenér Náměšti Petr Kylíšek mladší.

Ten piluje se svými ovečkami především fyzičku. „Všechno ale vykonáváme pouze s balonem. Takto však trénujeme také v zimě. Navíc nyní ten čas do začátku sezony není tak dlouhý. Proto se spíše zaměřujeme na to, abychom vypilovali práci s míčem,“ popsal.

Fyzickou připravenost svých svěřenců si čtyřicetiletý kormidelník ověřil hned na prvním tréninku. „Všem hráčům jsem udělal test a byl jsem mile překvapený. Výsledky dopadly až nad očekávání velmi dobře. Od toho se poté také odvíjela fyzická náročnost dalších tréninků. Byl jsem překvapený, jak jsou hráči „nabušení“, asi se opravdu zodpovědně připravovali,“ pousmál se.

Samozřejmě ale mezi jednotlivými hráči panovaly rozdíly. „Někteří, především ti mladší, jsou na tom extrémně dobře. U těch starších to bylo o něco slabší, ale po nich nemohu chtít, aby letěli stejně jako ti mladí kluci,“ popisoval.

Vrásky na čele naopak přidělal Kylíškovi další zásah do sestavy. „Z osobních důvodů se rozhodl skončit stoper Pavel Čermák. To už je pro nás přitom čtvrtá letní díra do sestavy, ale zřejmě ta nejpalčivější,“ mračil se.

Zkušeného obránce bude kouč Náměšti jen obtížně nahrazovat. „Pavel patřil mezi top obránce v přeboru, najít za něj náhradu nebude vůbec jednoduché. Dnes se prakticky na každý post obtížně shání posily,“ pokyvoval hlavou.

Do ofenzivy se to však klubu z Třebíčska povedlo. V obou případech se jedná o hodně zkušené hráče. „Svobodu v útoku nahradí Stanislav Zedníček. Ten má spoustu zkušeností, i z ligových soutěží, jeví se velice dobře. Navíc tu bydlí, takže nebude mít problémy s dojížděním,“ lebedil si.

Také druhá posila slibuje jistotu. „Na kraj zálohy jsme přivedli Miloše Netrdu. To je také hráč, který už toho má hodně za sebou ve vyšších soutěžích,“ dodal Kylíšek.