Vzhledem k úspěchům, které se svým mužstvem sbírá v posledních dvou sezonách, se není čemu divit. „Proč měnit něco, co nám přineslo úspěchy? Scházíme se třikrát až čtyřikrát týdně, už jsem sehráli i první přípravný duel,“ prozradil.

V sobotu si lídr přeboru zajel do Pelhřimova, kde podlehl divizními nováčkovi vysoko 2:6. „Soupeř už má něco odběháno, kdežto my za sebou měli jen tři tréninky. Chtěli jsme si ale zahrát proti kvalitnímu soupeři, takže zápas splnil svůj účel,“ nastínil.

Především s první půlí byl Hekerle spokojený. „Pelhřimov nás sice kombinačně přehrával, ale náš výkon, na to, že šlo o první zápas, nebyl vůbec špatný. Po prostřídání nastoupila do druhé půle zcela jiná jedenáctka a tam už byl rozdíl mezi oběma celky výraznější,“ všiml si.

Šanci dostalo především dravé mládí, protože kormidelník SK Huhtamaki vzal do přípravy i trojici talentovaných dorostenců. „Pro ty kluky to byl ideální test, kdy si mohli hned napoprvé vyzkoušet, jak vypadá dospělý fotbal,“ potvrdil.

Z podzimního úspěšného kádru Okříšek během více než dvouměsíční přestávky nikdo neodešel. „Samozřejmě zájem o naše hráče registrujeme, ale naštěstí k žádnému odchodu nedošlo. Jsme ale teprve na začátku přípravy, ještě se může něco objevit,“ neskrýval Hekerle.

Hlavně okolo jednoho jména svištělo přestupové laso už během podzimu. „Vojta Bence byl v hledáčku řady klubů. Jestli o něj bude zájem i nyní, to nevím. Navíc asi jde o otázku, která by měla směřovat na někoho jiného,“ pousmál se.

Také v kolonce příchodů ovšem zeje nula. „Nikoho jsme nepřivedli. Do přípravy jsme si vytáhli tři naše dorostence. Budou s námi trénovat celou zimu a je jen na nich, zda v kádru zůstanou, nebo se pro jaro vrátí zpět do dorostu. Když budou mít potřebnou výkonnost, proč by nemohli naskočit klidně do základní sestavy,“ položil pomyslnou otázku.

Na přelomu února a března mají v Okříškách naplánované soustředění v jihomoravských Jevišovicích. „Ty čtyři dny využijeme vyloženě na herní stránku,“ připomněl.

Po Pelhřimovu čeká na lídra přeboru trojice zápasů proti týmům z nižší krajské I. A třídy. „Jelikož divize letos jaro zahájí velmi brzy, jindy než hned teď na začátku bychom si proti takovému soupeři nezahráli. Proto jsem rád, že jsme tento zápas mohli odehrát,“ potěšilo Vladimíra Hekerleho.