Před týdnem jeho celek s Přibyslaví doma jen remizoval, tentokrát si vše vynahradil. „Před zápasem jsme si řekli, že pokud bude Přibyslav opět tak zatažená, půjdeme dobrovolně do deseti a tím si pomůžeme,“ vtipkoval.

Vyloučení obránce Ganobjaka ve 40. minutě, za nerozhodného stavu 1:1, bylo podle jeho slov oprávněné. „Sudí pískal výborně, určitě nás nepoškodil. Chyba byla spíše na straně našeho hráče, který si obě situace, po kterých inkasoval žluté karty, nepohlídal,“ uznal.

Byť hrály v oslabení, najednou měly Speřice na hřišti mnohem více prostoru. „Nedokážu říci, jak by zápas vypadal, pokud bychom dál hráli v jedenácti. Jisté ale je, že nám vyloučení paradoxně pomohlo. Přibyslav se okamžitě posunula o pět metrů výše, což nám vyhovovalo. Věděl jsem, že fyzicky to určitě zvládneme, spíše šlo o to, zda to v tom postavení zvládneme i psychicky,“ popisoval.

Ještě do půle šly ovšem Speřice do vedení „Gól do šatny nám hodně pomohl, tím jsem se uklidnili. O půli jsme si pak řekli, že budeme hrát trošku níž,“ sdělil.

A chvíli po pauze přidal lídr přeboru třetí branku. „Jančík prokázal výborné čtení hry, když chytrou střelou od poloviny hřiště přeloboval gólmana Přibyslavi. Šlo o krásný fotbalový moment,“ uznale pokyvoval hlavou.

Ve zbytku zápasu přidaly Speřice ještě další dva přesné zásahy a po výhře 5:1 jen potvrdily své vedení v tabulce.

První pocity po závěrečném hvizdu celého podzimu tak byly jen a jen pozitivní. „Panuje velká spokojenost. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budeme po podzimu první, klepal bych si na čelo. Pro mě je prvořadé, že jsme ziskem třiatřiceti bodů s předstihem zachráněni,“ usmíval se Holenda.