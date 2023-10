Okříšky vedou tabulku, jejich útočník Vojtěch Bence je nejlepším střelcem soutěže. „Určitě je to pěkné. Ale pořád to moc neznamená. Je odehráno teprve osm kol, takže je před námi ještě dlouhá cesta,“ hodnotí aktuální situaci v krajském přeboru s chladnou hlavou dvaadvacetiletý kanonýr.

Trenér o svěřenci

„Jsem rád, že se Vojtovi daří. Dal už dvanáct gólů, takže je jasné, že je hodně důležitým hráčem. Ale i on korunuje úsilí celého týmu. Momentálně se nám daří a uděláme všechno pro to, abychom naší sérii natáhli co nejdéle.“

Vladimír Hekerle

V nejvyšší krajské soutěži se lídr mění takřka po každém kole. Okříšky měly pomalejší rozjezd, ale nyní drží sérii čtyř vítězných zápasů v řadě. „V prvních kolech jsme ještě formu tolik neměli,“ uznává Bence. „Teď jsme nahoře, daří se nám, v podstatě ani nevím, čím to je. Snažíme se být poctiví v tréninku a makáme naplno. To, že já dávám góly, je zásluhou celého týmu.“

Opora SK Huhtamaki má na podzim opravdu parádní formu. „Vždycky jsem hrál na pozici útočníka. Teď mám ale nejlepší formu, co pamatuji,“ netají Bence.

Ve svém fotbalovém životopise má zapsaná angažmá ve Fotbalové škole i HFK. Nejlepším současným týmem Třebíčska jsou ale Okříšky. „Já žiju na pomezí Třebíče a Okříšek, jsem z Krahulova,“ prozradil na sebe Bence. Se svým bývalým klubem z Třebíče se nyní může se spoluhráči poprat i o postup do divize. „V Okříškách je to oproti Fošce jinak nastavené. Určitě ale, když to takto půjde dál, se o to porveme.“

O nějakých postupových ambicích se ale v kabině současného lídra nehovoří. „Nijak vážně. Nějaké srandičky již proběhly, ale celkově se soustředění vždy na nejbližší zápas,“ přidává tradiční fotbalovou větu Vojtěch Bence.

Stejně jako diplomaticky hovoří o svých osobních ambicích. Co on a titul nejlepšího kanonýra soutěže? „To se teprve uvidí, jak mi to půjde dál. Kdyby se to podařilo, budu samozřejmě moc rád. Nejdůležitější jsou ale pro mě klubová vítězství,“ uzavírá povídání Bence, víkendová Osobnost Deníku na Třebíčsku.