Zkušenému trenérovi se musely před zápasem honit hlavou černé myšlenky. Další porážka by totiž mohla oslabený tým srazit ještě více na kolena. „Hned na začátku sezony jsme se potýkali s velkou marodkou. Chybí zranění Tesař s Menčíkem, do sestavy se vrátil aspoň Zdeněk Koutný. A vypomohl další veterán Tomáš Krejča,“ oceňuje příspěvek dlouholetých opor.

V Dobroníně je specifické prostředí, a tak se body nevozí snadno. Navíc proti hře týmu z jihu Třebíčska stál také těžký terén. „Trávník byl hodně podmáčený a rozbitý, bylo to těžké utkání. Podle očekávání převládl více boj, více než fotbal to byla kopaná,“ přiznal Kincl.

Přes neurovnanou hru ale bylo k vidění velké množství šancí. „Musíme uznat, že Dobronín jich měl dost. Kopeček chytil tak tři čtyři stoprocentní šance,“ chválí stálici mezi tyčemi Kincl.

Ráz prvnímu poločasu daly dvě proměněné penalty. Za domácí tým ji na 1:0 proměnil Horáček, za hosty vyrovnával právě matador Krejča. Mužem okamžiku se pak po změně stal Martin Axman. „Po nádherné akci prostřelil gólmana, a tak máme první tři body. Jsme za ně rádi,“ ulevilo se Kinclovi.

Vydřená výhra by mohla tým hodně povzbudit. „Teď máme doma Herálec, mohli bychom se naladit na vítěznou vlnu. Jednoduché to ale nebude. Soupeř se sice loni trápil, ale herně se zvedl a do sezony vstoupil dobře,“ tvrdí Kincl.

I teď však s obavami sleduje počasí. „U nás je hřiště vláčné, bylo by potřeba, aby vyschlo. Prognózy jsou ale příznivé. Snad počasí vyjde a nám se podaří podruhé vyhrát,“ přeje si Kincl.