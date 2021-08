Po hřištích klubů z krajského přeboru Vysočiny příliš zkušenějších borců neběhá. V dresu Náměšti-Vícenic načíná záložník Jiří Chlup svoji třetí sezonu. „V kabině je super parta, užívám si to,“ usmívá se pětatřicetiletý motor středové řady celku z Třebíčska.

Jirko, jak se těšíte na nový soutěžní ročník?

Samozřejmě se těším, ale nejen já, všichni v kabině se těšíme. Po té pauze, která byla strašně dlouhá, je naše chuť o to větší.

Je to podobné jako před rokem?

Dá se říci, že ano. Dokud se na jaře trénovalo, ale bez ostrého zápasu o víkendu, bylo to o ničem. Teď jen doufám, že sezona neskončí stejně jako před rokem, uvidíme.

Jaký je váš osobní názor, dohraje se letos celá sezona?

Abych řekl pravdu, tak ohledně opatření, které vláda vydává, moc optimistou nejsem. Přál bych si to, ale jsem spíše opatrný realista.

Mění se u vás s postupujícími roky chuť do fotbalu?

V mých pětatřiceti se to nijak nemění, je to pořád stejné. U mě je to hlavně o tom, zda mě fotbal baví či ne. A teď mě hodně baví. (usmívá se)

Co rozhoduje, zda vás fotbal baví či nebaví?

V první řadě je to o partě, to je asi všude stejné. A v Náměšti je opravdu skvělá. Za druhé to sem mám z domova jen kousek, takže času na rodinu, ale i jiné koníčky, mám nyní mnohem více, než když jsem jezdil třeba do Třebíče či Tišnova.

S jakým cílem jdete do nového ročníku krajského přeboru?

Ještě jsme se o tom nebavili a asi ani nebudeme. (smích) Čeká se od nás to samé co loni, tedy hrát lepší střed tabulky. Bylo by velkým zklamáním, pokud bychom se motali někde ve spodku tabulky.

Los úvodních kol vás ovšem příliš nešetřil…

To tedy rozhodně ne. Začínáme proti rezervě Velkého Meziříčí, poté jedeme do Žirovnice a máme doma Pelhřimov. Tedy samí těžcí soupeři. Klidně se může stát, že budeme po třech kolech na nule.

Bude v něčem soutěž jinou?

Co vím z doslechu, tak prý spousta starších hráčů v mém věku kvůli covidu skončila. Úroveň se, myslím, příliš nezmění. Podle mého bude podobná jako předtím, nečekám žádné překvapení.

Kdo bude hrát na špici tabulky?

Pelhřimov bude mít určitě opět vysoké ambice. Zřejmě to bude o tom, zda ho někdo potrápí. Třeba Speřice, které mi přišli ještě fotbalovější. Samozřejmě musím zmínit Novou Ves a třeba také Náměšť. (smích). Ale vážně, chceme tyto týmy co nejvíce potrápit. Vyšší ambice nemáme.