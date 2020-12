Podzim se určitě nevyvedl podle představ. Byla hlavním důvodem střelecká impotence?

Tou to bylo taky, ale měli jsme od prvního zápasu problémy se sestavou. Stále někdo marodil, přicházela zranění, karanténa. Ani jeden zápas jsme nehráli v ideální sestavě. Naštěstí jsme se s tím vždy nějak poprali. Samozřejmě střelecky to taky nebylo ono. Bylo to o takové té netrpělivosti za stavu 0:0. Pak jsme si nechali dát hloupé góly. Pak jsme udělali zbytečné chyby. A už jsme to nedokázali dohonit. Je to taktická nedisciplinovanost.

NEJLEPŠÍ ZÁPAS

Ledeč – HFK Třebíč 3:0

„S Třebíčí jsme hráli velmi dobře. Dokázali jsme dát šance, které jsme si vytvořili a hlavně jsme dobře bránili. Samozřejmě jsme se nevyhnuli nějakým chybám, ale duel jsme dohráli v klidu pod nějakou kontrolou,“ řekl kouč František Polák.

NEJHORŠÍ ZÁPAS

Speřice – Ledeč 5:1

V prvním poločase dokázali fotbalisté Ledče uhrát se silným soupeřem remízu. V 6. minutě sice prohrávali, ale jedenáct minut později srovnali. „Speřice byly hodně špatný. Tam jsme sice poločas odehráli slušně. Jenže borci šli do druhého poločasu s tím, že je přejedou. Nezvládli to hlavama, a to jsem je upozornil, že soupeř hru oživí a nejednou jsme prohrávali o tři branky a bylo po zápase,“ uznal František Polák.

Ale na druhou stranu jste neinkasovali až tolik branek…

My jsme až na Speřice a Náměšť prohráli o branku. Speřice nás přejely. V Náměšti jsme nevyužili šance a neproměnili penaltu. Nikdo nás ale vyloženě nepřehrál. Vždycky jsme inkasovali po nějaké chybě, hlavně taktické. Špatně jsme vystoupili a nezajistili hráče a z toho dostali branku.

Jak byste obecně hodnotil váš podzim?

Výsledkově špatně, protože se přeci jen úspěšnost bere podle výsledků a bodů. Je sice hezký poslouchat: Nehráli jste špatně, bod jste si zasloužili. Jenže když ho nemáme, tak nám je to prd platný. Herně to místy nebylo úplně špatný. Jenže nevydržíme v koncentraci a v nasazení devadesát minut. Přijde desetiminutovka jako třeba ve Speřicích, kdy jsme dostali dvě branky.

Který zápas se vám nevydařil vůbec a ze kterého si musí hráči vzít odstrašující příklad?

Budete nějak personálně řešit sestavu do jarní sezony?

Určitě bychom chtěli jednoho možná dva hráče, ale je to problém v dnešní době. Kluci jsou pohodlnější nechce se jim. Není jednoduchý sehnat někoho do přeboru. Léta se s tím trápím, možná je to i mnou. Je to těžký, když je šikovný hráč v A třídě a stačí mu to.

Jak se připravujete? Máte od fotbalu úplný odpočinek?

Úplný odpočinek. Pár kluků je okopaných, zraněných, někdo má pracovní vytížení. Čekám až se situace trochu uvolní a eventuelně bychom přešli na přípravné mezidobí. Teď je to víceméně na klukách.