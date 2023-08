Během povídání se sice často usmál, bylo to ale zatím spíše kyselé povídání. „Kdo by měl v této situaci dobrou náladu, že?,“ připustil jistou rozmrzelost Ivo Koníř.

HFK patří ke třem týmům, které dosud nebodovaly a momentálně dlí až na dvanácté příčce tabulky. „Na jednu stranu to samozřejmě není ideální start, ale stále je to jenom začátek sezony a já doufám, že se to brzy otočí. Ideálně už tuto sobotu,“ věří svým svěřencům Koníř.

Jeden z favoritů B skupiny nezvládl premiérové domácí utkání s nováčkem z Borů. HFK dvakrát vedl, poprvé po trefě právě Ivo Koníře, ale soupeři dovolil vyrovnat. A v nastaveném čase duelu Bory zasadily domácím ránu do vazu. „Góly padají po chybách a v tomto případě se opravdu jednalo o naší hrubou chybu. To se ve fotbale stává. Naše smůla byla, že se nám to přihodilo až ke konci zápasu a už jsme mohli s výsledkem těžko něco dělat,“ krčí rameny kouč.

Ivo KonířZdroj: Deník/Pavel MikešToho může těšit snad jen forma tradičního kanonýra Vladimíra Malety. Proti Borům přidal druhou branku svého týmu, při porážce ve druhém kole v Měříně (3:4) zaznamenal všechny góly týmu. „Je samozřejmě pro nás dobře, že dává góly. Jako útočník tam od toho dávat góly je, nedával by je však bez podpory ostatních spoluhráčů,“ komentuje výkony kapitána týmu Koníř. „Navíc já mám na něj úplně jiné nároky. Pořád ještě nejsem úplně spokojen s tím, co odvádí mimo tu svoji střeleckou produktivitu. Chtěl bych od něj herně mnohem víc, protože se domnívám, že na to má.“

Na první body chtějí v Třebíči dosáhnout již tuto sobotu. Na stadion přijede po dvou zápasech čtyřbodový Bedřichov. „Žádné změny nechystám,“ má jasno Ivo Koníř. „Já jsem typ hráče i trenéra, který chce hrát hodně dopředu. Chci po týmu, aby hrál ofenzivně, dával góly. Pochopitelně mě trápí, že jich i hodně dostáváme. To ale není vinou nějakých systémových chyb. Co nás stálo body byly vyloženě individuální chyby, na jejichž odstranění se snažíme pracovat. Beru to tak, že je ještě před námi hodně práce, abychom náš herní projev dotáhli do dokonalosti.“