Působení až v 7. lize je pro klub z pětitisícového nevalným vysvědčením. „Je to nedůstojné. Proto jsem jasně řekl, když mě vedení klubu oslovilo, že pouze za předpokladu, že kádr zůstane pohromadě a jediným cílem bude okamžitý postup do šesté ligy. Výhledově pak dostat Náměšť zpět do nejvyšší krajské soutěže,“ sdělil trenér Květoslav Havránek.

Prozradil i způsob, jakým by k tomu mělo dojít. „Chtěl bych, aby se vrátili zpět do týmu zkušení kluci, kteří nedávno odešli. Klíma je v Rapoticích, Šimončič hraje za béčko Velké Bíteše, Rybníček odešel do Rakouska. Hrát opět pátou ligu by bylo pro velikost města adekvátní,“ domníval se.

Jediná dosavadní ztráta v této sezoně sedmatřicetiletého kouče stále mrzí. „Třináct bodů je pěkných, ale ta remíza v Třebíči byla ztrátou. Zvlášť, když domácí hráli od třicáté minuty v deseti a závěrečnou čtvrthodinu po dalším vyloučení dokonce jen v devíti. Bohužel jsme zápas nedokázali z šancí, které jsme měli, rozhodnout,“ popisoval.

Právě Horácký fotbalový klub, který je přesně uprostřed tabulky, považoval Havránek před sezonou za největšího konkurenta v postupovém boji. „Mají kvalitní kádr s řadou cizinců, nevím, proč jim to úplně nejde. Jinak tu soutěž a jednotlivé týmy či hráče v nich vůbec neznám. Jedinou výjimkou je již zmíněné HFK,“ prozradil.

A jak se vůbec trenér, který v hráčské kariéře oblékal třeba dres Třebíče ve třetí lize, nebo také vedl Velkou Bíteše v divizi, dostal na lavičku Náměště? „Trénoval jsem tu žáky, když na jaře dosavadní kouč mužů Tonda Salák oznámil, že po sezoně končí. Už v dubnu mě tak vedení oslovilo, zda bych se mužů neujal,“ řekl Havránek.

Zatím výborně si vede nováček z Rokytnice nad Rokytnou, který je s jednobodovou ztrátou na lídra druhý. Po dobrovolném opuštění 6. ligy se o patro níž daří Želetavě, kvalitu i letos prokazují Rozsochy. Historická premiéra v krajské soutěži vcelku vychází fotbalistům Bobrové, sedm bodů z pěti utkání je solidní vizitkou.

Na chvostu tabulky je s třemi body hned kvartet mančaftů. Výrazně na čem pracovat mají v kabině Počítek, Velkého Beranova, Přibyslavic a Brtnice.