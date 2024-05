Jeden týden podlehnou o záchranu bojující Bystřici, aby o dalším víkendu po výborném výkonu brali bod z půdy Kamenice, která patří do elitního kvarteta krajského přeboru. Poté nechají všechny body na půdě v potu krve se zachraňující Žirovnice, aby v minulém kole doma zdolali favorizovanou Fotbalovou školu Třebíč, čímž ji připravili o pozici lídra tabulky.

To jsou jen některé výsledky fotbalistů Rapotic z průběhu jarní části. Ty ale plně odpovídají tomu, jak se řadou zkušených borců prošpikovaný kádr v průběhu celého ročníku prezentuje.

Čím to, že je jeden týden tento mančaft schopen propadnout s outsiderem, aby následně zdolal favorita? „Naše výkyvy si dobře uvědomuji. Myslím, že je to dáno především naší nesoustředěností při utkáních proti papírově slabším protivníkům. Jako bychom si mysleli, že to půjde samo a takový tým pak lehce podceníme,“ přemítal kouč Rapotic Tomáš Brabenec.

A našel ještě jeden velice důležitý faktor. „Už jsem to několikrát zmiňoval, máme ohromně nízkou tréninkovou docházku. Je to dáno i tím, že řada hráčů pracuje na směny, takže občas prostě nestíhají,“ popisoval.

Tento fakt se ovšem neprojevuje ve všech zápasech stejně. „Ono je to pochopitelné. Pokud narazíme na celek z popředí tabulky, všichni se dokážou více vyhecovat a dostat ze sebe výkon na hranici možností. To se nám proti mužstvům ze spodku tabulky tolik nedaří,“ krčil rameny.

Šest kol před koncem ročníku jsou Rapotice s rovnými třiceti body na šestém místě tabulky. Jaké jsou cíle do zbytku sezony? „Chtěli jsme skončit do pátého místa, proto je velká škoda, že jsme nezvládli zápasy třeba v Žirovnici nebo v Pacově. To byli hratelní soupeři, ty body nám nyní chybí,“ stýskal si Brabenec.

A ještě dodal. „Ze čtyř venkovních duelů jsme chtěli získat sedm bodů, podařilo se uhrát jen čtyři. Na páté Sapeli ale ztrácíme jen dva body, takže náš cíl stále ještě můžeme dokázat splnit.“