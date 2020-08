V klubu u Oslavy si mohli všichni oddechnout. „Ze zápasu jsem měl strach. Pozměnili jsme ale styl hry i rozestavení a vyšlo to,“ ulevilo se Kylíškovi.

Toho pětibrankový příděl od Žirovnice hodně strašil. „Byl to klasický zápas blbec. My jsme hráli dobře ve středu pole, ale špatně v útoku, protože jsme nevyužili šance, a katastrofálně v defenzivě. Dělám si statistiku, v první půli to bylo na střely 8:2 a prohrávali jsme 0:2, po zápase 18:8 a prohráli jsme 5:0,“ prozrazuje a dodává: „Góly jsme dostávali po obrovských chybách.“

Změny proti rezervě Velkého Meziříčí přinesly ovoce. „Více jsme se zaměřili na defenzivu, na míči byl lepší soupeř. V útoku jsme byli ale nebezpeční. Do pětatřicáté minuty jsme si vytvořili dvě šance, ale trefili jsme břevno a tyč,“ vypočítává šance Kylíšek. „Kdybychom ale vedli, bylo by to nespravedlivé,“ vzápětí přiznal.

Mladé rezervě třetiligového A týmu ale chyběla zkušenost, přes převahu se do šancí dostával těžko. „Ve druhé půli to bylo nahoru dolů, ale jen po vápna,“ popisuje Kylíšek, který se již smiřoval s myšlenkou, že bod bude dobrý.

V závěru ale Durajka z pětadvaceti metrů vymetl šibenici a body se stěhovaly do Náměště. „Ještě že tak, protože teď nás čeká Nová Ves, další těžký soupeř. Hrozilo, že můžeme mít po třech kolech nulu a potom bychom proti Bedřichovu museli vyhrát. To bývá ošidné,“ ví Kylíšek.