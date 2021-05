Po vládním rozvolnění ještě týden počkali a pak už vyběhli na hřiště. „Sešli jsme se v úterý, pátek a v neděli dopoledne. Pokaždé ale v různém počtu, protože nemůžeme nikomu nařídit trénovat, v některých rodinách covid pořád řádí,“ připomněl.

Pro současný stav našel zajímavé přirovnání. „Musíme těla postupně rozjet. Je to jako bychom se vraceli k fotbalu po těžkém zranění a měli se dávat zdravotně postupně dohromady,“ sdělil.

Na hráčích však viděl po dlouhé pauze pořádnou chuť a zápal. „Dnes je taková doba temna, že musí být všichni rádi, když se dostanou mezi kamarády. Na jejich psychiku to působí jen a jen dobře,“ povšiml si.

O kondiční stránku věci Venhodovi na prvních trénincích příliš nešlo. „Na hráčích jsem ovšem neviděl nějaký výrazný hendikep. Znát ta přestávka samozřejmě je, věřím ale, že se do toho brzy všichni dostanou,“ doufal.

Že by se svými ovečkami na jaře odehrál mistrovský zápas, tomu kormidelník Šebkovic příliš nevěří. „Nevidím to reálně. Zvlášť, když poslouchám ministra zdravotnictví, jaké by chtěl výsledky pro další rozvolnění, navíc kultura a sport jsou při něm až na posledním místě,“ postýskl si.

Jakou tedy bude mít jeho tým motivaci pro trénování? „Chtěl bych se dopracovat k tomu, abychom se v červnu kondičně alespoň přiblížili ke stavu, v němž bychom měli být na konci klasické sezony. Navíc musí proběhnout také pomyslná inventura toho , kolik hráčů se do kádru vůbec vrátí,“ zdůraznil.

Věří ale, že všichni svěřenci budou pokračovat. „Žádnou indicii zatím nemám, ale teprve se všech budeme ptát, až se uvidíme, protože na trénincích ještě všichni nebyli. Ať víme, s kým můžeme směrem k dalšímu ročníku počítat, s kým naopak ne,“ dodal Venhoda.