Přitom trable s kádrem začaly již během léta. „Před sezónou odešlo devět lidí, přišli tři hráči a gólman,“ pokračuje Kylíšek. „Během podzimu se nám potom velká část kádru pozraňovala. Kompletní jsme byli na první kolo s Jemnicí, potom nám chybělo tři až šest hráčů. Až na poslední tři zápasy se nám alespoň tři hráči vrátili. Ale všechny ty absence byly na naší hře znát. Náš kádr je opravdu úzký, a když vám vypadne šest lidí, není vlastně téměř s kým hrát.“

I tak je ale bodový zisk SFK Dukovany 2001 žalostně malý. „Přitom herně jsme nepropadávali. Nedařilo se nám však výsledkově,“ hodnotí výkony týmu trenér. „Absolutně nás sráželo neproměňování šancí. V zápasech, které byly vyrovnané, nebo jsme měli i více ze hry, jsme my šance nedávali, zatímco soupeř ano. Však jsme také většinu zápasů prohráli o gól či o dva. Na parádu se nehraje, hraje se na góly, a ty jsme bohužel nedávali. Sedm získaných bodů hovoří za vše.“

Slova o neproměňování šancí jsou potvrzena i pohledem na tabulku. Dukovany nastřílely ve skupině nejméně branek. Ve třinácti zápasech se radovaly pouze čtrnáctkrát. „To je prostě hrozné. Jedním slovem: bída,“ uvědomuje si Kylíšek.

Vedení klubu i jeho tak čeká perná zima. „Řešíme posily,“ potvrzuje kouč. „Jednoho hráče už máme domluveného, další dva jsou v řešení. Spoléhám také na to, že se někteří z marodů uzdraví, protože to nebyly žádné velké problémy. Většinou šlo o natažené svaly, třísla a podobně. Doufám, že se přes zimu dáme dohromady a pokusíme se ztrátu smazat.“

Tu mají Dukovany společně s Kouty a Náměští na jedenáctou Želetavu devítibodovou… „Ve hře bude třicet devět bodů. To je stále ohromně moc,“ nehází pověstnou flintu do žita Kylíšek. „Pokud se nám podaří na jaře udělat nějakých dvacet bodů, je to pořád hratelné. Stále věřím, že kvalitu na to náš kádr má.“

Přípravu na jarní dostihy má již dukovanský stratég připravenou. „Třikrát týdně trénink, máme domluvených pět přípravných zápasů. Tak uvidíme, jak budou hoši vypadat,“ uzavírá s úsměvem Kylíšek.