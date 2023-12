Podzim Náměště

prvních pět kol

2 – 1 – 2 21:13 7 bodů

zbytek podzimu

0 – 0 – 8 7:26 0 bodů

celkem

2 – 1 – 10 28:39 7 bodů

Již před sezónou plánovali dávat v Náměšti šanci mladým klukům. Podobné patálie ale neočekávali. „Samozřejmě budeme bojovat, ale jsme realisté,“ pokračuje Jabůrek. „V momentě, kdy bude padat pět týmů, což je velmi pravděpodobné, tak ztrácíme na záchranu minimálně devět bodů. A na podzim jsme jich uhráli sedm. Reálný stav je prostě takový, že když jsme na podzim vyhráli dva zápasy, tak na jaře nebudou rozhodně stačit ani čtyři. Uvědomujeme si, že záchrana bude hodně obtížná mise.“

Přitom vstup do soutěže vypadal nadějně. V úvodních pěti kolech uhrál tým sedm bodů. Následovala ale šňůra osmi porážek v řadě a pád až na aktuální dvanáctou příčku. „Náš problém byl v tom, že jsme hodně branek inkasovali,“ říká Jabůrek. „Hodně gólů jsme přitom dostali i v těch prvních pěti kolech. V nich jsme sice získali sedm bodů, ale skóre jsme měli 21:13. Vyhráli jsme 7:1 a 8:0, ale mezitím i dvakrát dostali bůra. Určitě to byl atraktivní fotbal pro diváky. I my jsme se smáli, že je radost na nás chodit. Potom už ale přišly jenom prohry.“

Při hledání příčin negativní série je nutné se vrátit na začátek povídání. Neustálé změny v sestavě. „Jeden odjede do Thajska na dva měsíce, další má službu, jiný je támhle… Do toho někoho tahá svalík, další má kašílek,“ vypočítává ironicky vedoucí týmu. „Pokud se ti borci nekousnou a nebudou chtít hrát, tak to prostě nepůjde. My jsme před patnácti lety hráli skoro se zlomenou nohou a chodili k doktorovi až po sezóně.“

Z početně silného kádru tak zbyly ke konci podzimu v podstatě trosky. „V posledním kole v Jemnici jsme měli v základní sestavě dva hráče ročníku 2007, protože deset lidí marodilo a celkově nám chybělo čtrnáct hráčů. A v takový moment těžko uděláte víc. Přitom v kádru máme dvaadvacet fotbalistů,“ uvedl příklad Jabůrek. „Jediný zápas, na který jsme se sešli, byl proti Dukovanům. To nás bylo devatenáct, takže jsme ani dva kluky neoblékali. A ten zápas jsme vyhráli 7:1. Neříkám, že by to bylo jenom tím, ale na poslední čtyři pět kol jsme jezdili ve třinácti. Když se pak udělala závěrečná dokopná, tak nás tam fakt bylo dvaadvacet,“ dodal sarkasticky.

V Náměšti zkusili probudit celek i výměnou trenéra. „Ke změně se přistoupilo z důvodu neuspokojivých výsledků. Chtěli jsme dát týmu určitý impuls, ale nějak extrémně to nezabralo. V trenérovi to nijak speciálně nebylo,“ uvědomují si v Náměšti.

Proto v klubu pracují i s variantou možného sestupu. Ale boj o záchranu v žádném případě nevzdávají. S jakým cílem půjdou do jarních odvet? „Chceme hrát s našimi místními kluky. Rozhodně nebudeme nakupovat žádné cizí hráče. Kádr zůstane pohromadě a uvidíme, jestli dokáže na jaře vyhrát alespoň pět utkání,“ přibližuje Jan Jabůrek. „Jaro může být ještě úplně jiné. Kdyby se nám podařilo třeba z prvních pěti kol tři vyhrát, asi by byla šance ještě něco uhrát.“