Moravské Budějovice prožily podzim ve dvou vlnách. Start do sezóny celku nevyšel. Během první tří kol si připsaly pouze jeden bod.

Následovala série devíti výher v řadě. V součtu s remízou v Rudíkově celkem deset zápasů bez prohry. Vše ale negoval poslední letošní zápas, v němž přišel nečekaný kolaps – vysoká domácí porážka od Rozsoch (1:5). „V posledním zápase nám nevyšlo vůbec nic. To, co nás předtím zdobilo, především zajištěná obrana, nám najednou nefungovalo,“ komentuje závěrečné vystoupení celku Libor Stehlík.

Jakoby si chtěli v Budějovicích připomenout vstup do ročníku, během kterého vybojovali jediný bodík. „Začátek sezóny nás nezastihl v nejlepším rozpoložení. Plno kluků bylo ještě na dovolených. Postupně se ale vraceli. Když jsme byli konečně komplet, odstartovali jsme naší vítěznou sérii a šlapalo to tak, jak jsme si představovali,“ ohlíží se za první polovinou soutěže Stehlík.

Nakonec se tým z Třebíčska umístil po podzimu na druhé příčce průběžného pořadí. „U nás panuje s výsledným umístěním spokojenost,“ hlásí Stehlík. „Před sezónou jsme si stanovili za cíl pohybovat se v prostředku tabulky. To jsme samozřejmě splnili. Pomalu zapracováváme do kádru mladší kluky, takže celkově podzim nemůžeme hodnotit jinak než pozitivně.“

Výchozí pozici pro jaro v Moravských Budějovicích neřeší. „První nebo druhé místo… V tomhle asi není nějaký moc velký rozdíl,“ přemítá Stehlík. „Jsme v půlce sezóny, čeká nás ještě spousta důležitých zápasů. V téhle soutěži může opravdu každý porazit každého a nikdo si nemůže být ničím jistý. Jsou tady tři favorité, kteří mají na to poprat se o prvenství. Je hodně předčasné cokoliv hodnotit. Všechno se ukáže až na jaře. Vždyť my hned v prvním kole zajíždíme do Nedvědice,“ připomíná trenér.

Během vítězné série neklopýtly Moravské Budějovice ani na hřišti Jamného:

Vedoucí trio má v tabulce čtyř a pětibodový náskok na dvojici pronásledovatelů. Další celky jsou ještě o dva a více bodů zpět. Podle Libora Stehlíka patrně nikdo jiný mimo trojici lídrů do postupových hrátek už nezasáhne. „Kvalitativně Vladislav, Nedvědice, a snad mohu říct že i my, jsme na tom lépe než ostatní celky v soutěži,“ tvrdí kouč Moravských Budějovic. „Pokud mohu hodnotit z našich vzájemných zápasů na podzim, Velký Beranov proti nám herně nic moc nepředvedl. A Křižanov těží především ze hry na domácím trávníku, kde zápasy zvládají.“

Přesto v Moravských Budějovicích o útoku na postup příliš hovořit nechtějí. „Určitě nebudeme naše cíle přehodnocovat,“ má jasnou Stehlík. „Pro nás je nyní důležité zvládnout zimní přípravu, během které budeme zapracovávat další kluky do týmu. Navíc máme mladou juniorku, takže i té se budeme snažit na jaře pomoci, aby šla ve třetí třídě v tabulce nahoru. Postup není tedy naší prioritou. Ovšem kdyby se nám podařilo udržet se na čele pořadí, určitě neřekneme, že nepůjdeme nahoru.“