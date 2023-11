První výhra přišla až v desátém zápase proti Herálci 4:1. Naději na případný jarní vzestup poté přidal senzační skalp Borů (1:0) v předposledním duelu. „Je to špatné, takhle jsme vůbec nechtěli dopadnout,“ netají Petr Munduch.

Jeho předsezónní odhad byl rapidně jiný. „Chtěli jsme hrát minimálně zlatý střed, tak jak to vždycky Kouty hrály,“ prozradil Munduch. „Poslední dva roky ale nejsou z našeho pohledu ideální. Máme kádr již věkově starší, což je jedna z příčin nezdarů. Nedařilo se nám ani kvůli tomu, že nás postihla velké série zranění a absencí. Začínali jsme s osmnácti hráči, ale v průběhu podzimu jsem byl kolikrát rád, že mám alespoň jedenáct lidí. Museli jsme tak používat i kluky z B týmu (4. třída – pozn. aut.).“

Kouty neměly zase tolik špatnou defenzívu, v počtu inkasovaných branek patří ke středu pořadí. Jenže tým nastřílel pouhých osmnáct branek. „Nepodařil se nám vstup do soutěže. Hned v prvním kole jsme odehráli výborný zápas s Bedřichovem. Bohužel jsme ho prohráli 0:1 a vyšli z něj bodově naprázdno. Dostali jsme v tom duelu blbý gól, sami jsme naopak některé příležitosti zahodili,“ hodnotí podzim Munduch. „Ve druhém i třetím zápase se nám přihodilo to samé a padla na nás deka. Série zranění a nevyvedený vstup do soutěže na nás nechal následky. Kluci si přestali věřit, báli se hrát, a podzim dopadl tak, jak dopadl.“

Naštěstí pro Kouty se týmu podařilo v závěrečných čtyřech kolech dvakrát vyhrát. A dokonce i o skóre opustit zdánlivě nastálo pronajatou poslední příčku tabulky. „Na konci podzimu se nám trošku vyprázdnila marodka, někteří kluci se vrátili, a podařilo se nám i zabodovat,“ aspoň trochu těší kouče.

Během zimy se Kouty pokusí posílit kádr. „Dnešní doba je natolik těžká, že sehnat nové hráče je velmi složité. U nás navíc máme jenom přípravku, dorost nám chybí, takže není z čeho brát,“ pokračuje Munduch. „Přesto se snažíme někde kluky sehnat a kádr omladit. Věřte, že to není nic jednoduchého. Jediné, co se s tím tedy dá dělat, je dát se přes zimu zdravotně do kupy. Především doufám, že se vrátí Filip Coufal, který nám chyběl skoro celý podzim. To je nějakých minimálně deset branek. Zkusíme přivést na zkoušku kluky z nižších soutěží a uvidíme, co to udělá.“

Ztráta na klidnější vody tabulky je devět a více bodů. Co s tím? „S výjimkou Šebkovic, které nás totálně přehrály, jsme v žádném zápase vyloženě nepropadli,“ říká Munduch. „Ztrátu bych vůbec neviděl nějak špatně. Je to rozdíl tří zápasů plus jeden vzájemný,“ uzavírá s nadějí v hlase.