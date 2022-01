Ten přibližně polovinu podzimu mužstvo sám vedl, poté se jej ujal Michal Sobota.

Největším problémem Třebíče v úvodní části sezony byl úzký kádr. Rozhodně pozitivem je proto skutečnost, že z něj během přestávky žádný hráč neodešel. „Odejít by nikdo neměl. Tedy alespoň nikdo nehlásil, že by měl přestupové choutky nebo snad že by hodlal končit,“ usmíval se Durda.

Už při hodnocení nevydařeného podzimu, po němž HFK patří nelichotivé třetí místo od konce, jeho asistent avizoval, že bude třeba celek posílit.

Jak tedy situace s případnými příchody vypadá? „Něco rozjednaného máme, ale konkrétní zatím být nechci. V první řadě řešíme pozici stopera, kde na podzim zaskakoval střední záložník Florián. Nevedl si tam vůbec zle, jenže nám chyběl ve středu pole, kde ho velice nutně potřebujeme,“ popisoval.

Druhou pozicí, na níž pak v Třebíči aktuálně směrem ke zvýšení kvality mužstva pracují, je post útočníka.

Nepříliš oblíbené výběhy do terénu fotbalisty Horáckého fotbalového klubu trápit nemusí. Drtivá většina tréninkových jednotek se odehrává na domácí umělé trávě. „Dá se říci, že je to taková klasika, nic nového či pro hráče překvapivého. Trénujeme čtyřikrát týdně, třikrát na hřišti a jednou v posilovně,“ prozradil.

Od úvodu tak mají hráči neustále balon u nohy. „Nemá cenu se honit někde po lesích, potřebujeme mít neustále míč u nohy. V posilovně pak pracujeme na všeobecné tělesné průpravě.“

Od poloviny února pak přijdou na řadu přípravné zápasy. „Máme jich domluvených šest. Vedle divizní Staré Říše kluby z přeboru jižní Moravy. Bystrc, Ivančice či Moravský Krumlov jsou kvalitními protivníky, kteří nás pořádně prověří. Navíc se často jedná o naše tradiční soupeře,“ dodal Durda.