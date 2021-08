S novým mužem na trenérském můstku vstoupí do dalšího ročníku elitní krajské soutěže fotbalisté HFK Třebíč. Zkušeného Petra Kylíška staršího už v zimě nahradil Radek Durda. „Chtěl bych, abychom se prezentovali ofenzivním fotbalem,“ sdělil čtyřiatřicetiletý kouč.

Výkonnostní cíle do nadcházející sezony nemá nikterak přehnané. „Doufám, že budeme v lepší polovině tabulky. Jsem ovšem soudný, na to, abychom proháněli celky na špici tabulky, nyní nemáme,“ uvědomoval si.

To ale neznamená, že by měl na své ovečky menší nároky. „Chtěl bych, abychom se prezentovali ofenzivním fotbalem. Raději výhra 5:3 než 1:0. Chci hrát aktivně, určitě ne na hrotu jen s jedním útočníkem. To však neznamená, že naše obrana bude otevřená,“ vysvětloval.

O tom, že by se druhé největší město v kraji v dohledné době vrátilo na ztracené pozice, prý ale nemůže být nyní řeč. „Myslím si, že v tuto chvíli hovořit o nějakém brzkém návratu do divize není na pořadu dne. V současné době na to kádr v Třebíči není. Je to možná smutné, ale taková je realita,“ neskrýval.

Úroveň přeboru očekává trenér HFK víceméně podobnou jako v posledních dvou sezonách. „Béčko Vrchoviny, které nahradilo Šebkovice, kvalitu o něco zvedne. Počítám, že Pelhřimov, který hraje nejlepší fotbal, soutěží projede a snad už mu postup vyjde. Pokud jde o nás, umístění v první pětce by bylo úspěchem. Hlavně se chceme vyhnout nějakým záchranářským starostem,“ doplnil Durda.

Nový ročník krajského přeboru zahájí třebíčští fotbalisté zápasem na hřišti Přibyslavi. Týden poté doma přivítají Sapeli Polná, zajíždí na horkou půdu Nové Vsi a ve čtvrtém kola přivítají před vlastními fanoušky nováčka soutěže, juniorku Nového Města na Moravě.