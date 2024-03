V současnosti hraje třebíčský okresní přebor za Horní Újezd. A samozřejmě se věnuje trenérské práci v HFK. Vstup do druhé části sezóny ale týmu nevyšel.

Ve vyrovnaném duelu třebíčští fotbalisté podlehli Jiskře Měřín nejtěsnějším poměrem 0:1. „Zápas se nám výsledkově nepovedl,“ uznal Durda.

Momentky z utkání HFK – Měřín přináší naše fotogalerie:

Takže nepovedená premiéra nového kouče? „Kdepak,“ usmívá se šestatřicetiletý zkušený fotbalista. „K žádné změně nedošlo. Takhle jsme se dohodli s Koňasem (hrající trenér Ivo Koníř), abych mohl být na lavičce.“

Bývalý hráč například také i Náměště či Přibyslavic je momentálně na listině zraněný. „Před třemi týdny jsem si přetrhal achilovku,“ prozradil.

Dvojnásobně smutně tak musel sledovat z pohledu HFK nepovedené utkání. „Byl to vyrovnaný zápas, určitě by mu slušela konečná remíza,“ komentoval průběh duelu Durda. „My jsme měli asi dvě větší šance, které jsme nedali. Oni měli jednu v úvodu, z druhé potom dali gól.“

Druhá půle pak byla na příležitosti ještě chudší. „Mohli jsme vyrovnat, ale Koňas to netrefil. Jinak to byl zápas bez šancí,“ dodal třebíčský asistent.

Jestliže po podzimu šéf HFK Pavel Němec kritizoval špatný vstup týmu do sezóny, ani jarní premiéra se celku nepovedla. „Nějaká velká rána to asi není, ale je samozřejmé, že prohrát jsme nechtěli,“ pokyvuje hlavou Durda.

Nic se však nemění na cílech pro jaro. „Máme jednoznačný plán. Získat co nejdříve alespoň deset bodů, abychom měli klid se záchranou a nehonili to do posledního kola. Celkově bychom se určitě chtěli umístit v horní polovině tabulky,“ uzavřel Radek Durda.