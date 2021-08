Když v zimní přestávce přicházel na lavičku fotbalistů HFK Třebíč Radek Durda, naznačoval, že už s aktivním hraním zřejmě skončí. Přitom ještě loni na podzim nastřílel čtyřiatřicetiletý útočník v dresu Náměšti sedm branek.

Uběhl půlrok a vypadá to, že se bude ještě nějakou chvíli v jeho případě hovořit o hrajícím trenérovi. „V mém věku už si nic moc neplánuji, ale zatím to tak vypadá,“ smál se Durda.

Důvod je prostý. V prvním kole na hřišti Přibyslavi odehrál jedenáct minut a vstřelil jednu branku, kterou zmírnil porážku na 3:4. O týden později naskočil v domácím souboji se Sapeli Polná na hřiště v 64. minutě a dvěma góly přispěl k vysokému vítězství 5:1.

Svoji první branku, kterou zvyšoval deset minut po svém příchodu na hřiště na 3:1, označil za rozhodující okamžik. „Válek nacentroval do vápna a já se do míče opřel z voleje. Šlo o to, zda jej trefím přesně, nebo překopnu celý stadion. Naštěstí dopadla první varianta,“ oddechl si.

Svojí druhou trefou zápas v poslední minutě gólově uzavřel. „To už se utkání jen dohrávalo. Při vědomí náskoku jsme hráli v klidu odzadu a dobře kombinovali,“ lebedil si hrající lodivod HFK.

Vítězství svého celku ale považoval za naprosto zasloužené. „Hráči Sapeli také měli své šance, konečný výsledek je pro ně asi krutý. Domnívám se ale, že jsme byli jak více na balonu, tak také běhavějším týmem.“

A co říkala byvší střelecká opora klubu ještě při jeho působení ve třetí lize na svoji dosavadní střeleckou bilanci? „Zjistil jsem, že mi vyhovuje naskočit do zápasu až v závěrečné fázi. Přece jen už nejsem nejmladší, ale mančaftu ještě chci pomoci. Asi v tom takhle budeme pokračovat i v dalších zápasech,“ neskrýval.

O nadcházející neděli si tak budou muset dát pozor fotbalisté Nové Vsi, kde se HFK Třebíč ve třetím kole elitní krajské soutěže představí. Osm vstřelených branek ve dvou utkáních vzbuzuje respekt. „Škoda, že jsme z Přibyslavi nedovezli alespoň bod. Když se venku vstřelí tři branky, neměli bychom se vracet s prázdnou,“ sdělil Durda.