Ofenzivně laděné Kouty se mohly vždy opírat o dobré střelce. Produktivní byl František Tenkl, spoleh byl na Jiřího Cejpka, kterého však přibrzdilo zranění, prosadit se dokáže i stoper Jaromír Růžička. Hodně vysoko je i tvůrce hry Jan Roušar.

Přesto, bez dvojice útočných hrotů Miloše Neumanna (39) a Filipa Coufala (33) si trenéři tým nedokážou představit. „Hrát bez Filipa a Miloše? To je hodně znát, prakticky vám odejde více než polovina vstřelených branek,“ uvědomuje si současný kouč Petr Munduch.

Zkušenější a starší Neumann zaujal už na začátku tisíciletí v Hartvíkovicích. „Už tehdy střílel góly a střílí je v krajských soutěžích vlastně dodnes. V Hartvíkovicích navíc hrál na kraji zálohy,“ vzpomíná tehdejší kouč Hartvíkovic Antonín Salák.

Svou produktivitou držel třebíčský odchovanec nad vodou i Jaroměřice (2009-2016) a krajský přebor si zahrál i v Koutech (2017-18). Branky v posledním angažmá střílí hlavně v 1. A třídě. „Nejdůležitější je ale góly pomoct týmu,“ tvrdí.

To třiatřicetiletý Filip Coufal nemá historii tak barvitou. Z Brtnice přestoupil po hostování v roce 2012. Také on je však jedním ze základních stavebních kamenů týmu dlouhou dobu, dokonce delší než Miloš Neumann. „Filip je hrozně pracovitý a hodný kluk,“ zněla vždy chvála na jeho adresu. Vrací ji už takřka deset let.