Zajímavostí jistě je, že těchto pět gólů během týdne je prvním střeleckým počinem Davida Veleby v této sezóně. „Je to tak, všechny moje letošní trefy padly v posledních dvou kolech,“ potvrzuje s úsměvem pětadvacetiletý fotbalista.

Jeho duo zásahů v Polné proti béčku Slavoje padlo v devadesáté minutě, hattrick proti Moravským Budějovicím se vešel do rozmezí mezi dvanáctou a pětačtyřicátou minutou. „V prvním poločase nám vyšlo opravdu všechno, na co jsme sáhli. Drželi jsme balón, soupeř jenom běhal, to se opravdu povedlo,“ pochvaloval si Veleba úvodní dějství duelu, které skončilo výsledkem 5:0.

Třebíčský rodák přitom ani nemá střílení branek v popisu práce. Jako střední záložník míče spíše rozděluje spoluhráčům. Po celou svojí kariéru je věrný dvěma klubům – FŠ Třebíč a TJ Vladislav. „Jako malý kluk jsem začínal v Třebíči. Když jsem byl o něco starší, začal jsem hrát ve Vladislavi, kde mám také část rodiny,“ ohlíží se za dosavadní kariérou Veleba.

Do Třebíče se ale později znovu vrátil. „Když jsme vycházeli ze starších žáků, nebyl ve Vladislavi dorost. Tak jsme dva nebo tři kluci šli do Fotbalové školy, kde jsem nastupoval po celý dorostenecký věk,“ pokračuje Veleba.

Souhrn 1. B třídy: Skvělý obrat Habrů, kanonáda Vladislavi, přestřelka v Lučici

Mezi mužskými celky obou klubů je letos rozdíl dvou fotbalových stupňů. Neláká Velebu další přesun na oblíbené trase, aby si zahrál vyšší soutěž? „Ne ne,“ odmítá přesvědčivě. „Já jsem ve Vladislavi naprosto spokojený.“

Alespoň o jednu třídu výše by ale mohl zamířit po této sezóně se svým klubem. Vladislav je aktuálně druhá, jen o dva body za vedoucí Nedvědicí… „Kecal bych, kdybych tvrdil, že se o tom nebavíme,“ usmívá se Veleba. „Ještě je před námi hodně zápasů, ale vidíme, že nám to jde, takže určitě koukáme na to, kde se pohybujeme a jaká je situace na čele tabulky.“

O ambicích Vladislavi hodně napoví už další zápas. V neděli nastoupí na hřišti čtvrtých Rozsoch. Prodlouží David Veleba svojí současnou střeleckou pohodu?