Ke cti všech jmenovaných slouží, že s nelehkou situací se vypořádaly velmi dobře. Vypomohli zejména zkušení matadoři.

Budišovský Petr Bajer odchytal jen úvodní zápas v Želetavě, kde v okresním derby jeho tým prohrál 4:1. Pak usedl kvůli zranění na marodku. „Museli jsme reagovat. Narychlo jsme se domluvili s Náměští o vypůjčení veterána Aleše Chalupy. Vzpomněl jsem si na něj, ještě jsem s ním hrával. Rok nechytal, byli jsme plní očekávání a Aleš taky. Ovšem nezklamal a můžu říct, že nám vychytal výhru už v prvním zápase proti Měřínu,“ těšilo trenéra Michaela Frýborta.

Chalupa odchytal zbytek podzimu, připsal si dvě nuly a čtyři výhry. Přispěl významně k zisku dvanácti bodů. V devátém kole navíc na soupisce figuroval už i Petr Bajer.

Jako poslední ze jmenovaného trojlístku přišly o stálici mezi třemi tyčemi Kouty. „V domácím duelu s Želetavou jsme hráli o druhou příčku a Luděk Stýblo si po podvrknutí nohy přetrhal vazy v koleni. Do branky šel Martin Mašek a Želetava byla na koni. Soupeř ale nevěděl, že Martin dříve chytal. V oboustranně dobrém zápase jsme získali bod,“ cení si Munduch.

To znamenalo rychle angažovat novou akvizici mezi tři tyče. „Vyhověl nám Honza Chvátal. Je to matador, který má přes čtyřicet let. Skvěle zachytal i při porážce v Měříně, kde jsme hráli špatně. Udržel nulu v Herálci a podržel nás i při remízovém zápase s Dobronínem. Luděk bude ještě delší dobu chybět. Uvidíme, jestli se domluvíme ještě s Honzou, nebo jak to budeme řešit.“

To želetavský Jakub Partl do sezony ani nezasáhl. Jeho zranění ramene s fotbalem ale nesouvisí. „Moje chyba. Nezvládl jsem jízdu na čtyřkolce,“ uznal. V současné době je již po operaci i vyndání šroubů a už je v rekonvalescenci.

Želetava ale měla náhradu jasnou. Marek Tománek je už zkušený gólman a Želetava je s dvaceti body druhá.