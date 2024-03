V první řadě jej na remíze 1:1 s Šebkovicemi mrzelo nepříjemné zranění opory zadních řad. „Krajní obránce či záložník Kuba Částka si poranil koleno, vypadá to na křížové vazy. Teprve půjde na vyšetření, ale obávám se, že bude minimálně několik týdnů mimo,“ mračil se Hekerle.

Spokojený ale nebyl ani se hrou svého mužstva. „Nebyl jsem spokojený, herně se nám zápas nepovedl. Skřípalo nám to hlavně v kombinaci, ta se nám nyní moc nevede. Stejně tak byl problém i v posunech jednotlivých řad. Proto se musíme tento týden na tyto věci zaměřit, kdyby takhle otevřeně hráli také nadcházející sobotu, Fotbalová škola Třebíč by nás vytrestala,“ zdůraznil.

Navrch se poslední přípravné utkání opět odehrálo na umělé trávě. „Bohužel na Vysočině nejsou terény na to, aby se mohlo hrát na přírodním trávníku. Je to samozřejmě určitý problém, ale všichni jsou na tom úplně stejně,“ pousmál se.

Na úvodní jarní kolo se ale fotbalisté Okříšek připravují na přírodním terénu. „Už od minulého týdne jsme se připravovali na naší vedlejší trávě, tento týdne už jsme na hlavní ploše,“ sdělil Hekerle.

Pelhřimov 2:6, Měřín 2:3, Jevišovice 6:3, Jemnicko 4:2 a na závěr zmíněná remíza 1:1 se Šebkovicemi. Ačkoliv mu poslední zápas neudělal radost, s průběhem přípravy byl kormidelník Okříšek vcelku spokojený.

„Myslím, že příprava proběhla tak, jak jsme si naplánovali. Kluci trénovali tak, jak měli, samozřejmě nejsme profi klub, takže některé výpadky byly. Na jarní část bychom měli být připraveni,“ potvrdil.

Dva mladí hráči, kteří byli v kabině vedoucího celku tabulky krajského přeboru na zkoušku, nakonec v Okříškách působit nebudou.

Důvody jsou u obou stejné. „Bohužel oba dva, jak útočník Filip Dvořák z Předína, tak také Martin Švaříček z Brtnice, chtějí pro jarní část zůstat ve svých klubech,“ sdělil lodivod SK Huhtamaki.

To ale neznamená, že by se jejich cesty rozešly. „Chceme s nimi dál pracovat, na tréninky k nám budou dál dojíždět. My jsme o ně zájem měli, ale kluci se rozhodli tak, jak rozhodli a já to musím respektovat. Spolupráce tedy bude, ale nadcházející půlrok zůstávají ve svých mateřských klubech,“ dodal.

Jarní část letošní sezony zahájí Okříšky sobotním tahákem proti Fotbalové škole Třebíč. Souboj prvního s druhým, navrch okresní derby, co více si na úvod přát. „Co jsem slyšel, přijde hodně diváků, všichni se na tento zápas moc těšíme. Bude to pořádně pikantní souboj, snad to bude pěkný zápas,“ zdůraznil Hekerle.