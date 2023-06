Před deseti lety vyhráli fotbalisté HFK Třebíč divizi D a postoupili do Moravskoslezské ligy. V ní v prvním roce skončili na skvělé šesté příčce.

Deset let HFK Třebíč

2013 divize 1.

2014 MSFL 6.

2015 MSFL 13.

2016 MSFL 15.

2017 MSFL 15.

2018 divize 15.

2019 přebor 11.

2020 přebor 3.

2021 přebor (10.)

2022 přebor 16.

2023 1. A tř. 7.

Pozn. V sezoně 2020/2021 nebyla soutěž dohrána.

Poté ale přišel výkonnostní sešup. O rok později třinácté místo, v sezonách 2015/2016 a 2016/2017 patnácté místo. Ve druhém případě to pro HFK znamenalo sestup zpět do divize.

V ní si patnáctou příčku připsal potřetí za sebou a od sezony 2018/2019 je tak Třebíčsko bez divize. Vloni HFK Třebíč dokonce vypadl z krajského přeboru.

Naopak Fotbalová škola po dvouleté covidové stopce konečně postoupila. Oba městští rivalové se proto letos sešli v 1. A třídě.

Po skončení letošního ročníku se hierarchie klubů otočila. FŠ postoupila do krajského přeboru, HFK se stává po letech městskou dvojkou.

A apetit letos pětadvacetiletého klubu FŠ Třebíč není ještě zdaleka ukojen. „Případnému dalšímu postupu bychom se nebránili. Naopak tomu chceme jít co nejvíce naproti,“ vyhlásil jasně v Deníku sportovní ředitel FŠ Martin Daněk.

Stále jenom v kraji

V příští sezoně bude v divizi hrát jedenáct celků z Vysočiny. Ani jeden z Třebíčska!

Nepomohlo by ke splnění postupového cíle přece jenom spojení fotbalových sil ve městě? „Není to na programu dne,“ tvrdí Daněk.

Z druhé strany zní stejně jednoznačné tvrzení. „Podle mého je to chyba,“ vzkazuje předseda HFK Pavel Němec.

Definitivní konec případných jednání ale podle bývalého gólmana divizní Třebíče dosud nepřišel. „Nemyslím si, že by to zcela usnulo. Vloni došlo k některým věcem, přes které se jedna strana nemohla přenést,“ ohlíží se o rok zpátky Němec. „Máme ještě nějaká jednání, ale jestli máme jít do nějakého spojení, tak jedině fifty fifty.“

Ať už samotní, nebo v novém subjektu - pro HFK je současná 1. A třída nízká soutěž. „Příští sezonu chceme hrát o postup,“ potvrdil Pavel Němec.

Dočká se Třebíč příští rok po jedenácti sezonách konečně opět divizních protivníků?