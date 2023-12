Jeho hodnocení první poloviny sezony bylo svým způsobem rozporuplné. „To rozhodně. Měli jsme problémy ze začátku, do sezony jsme nevstoupili nejlépe. Po úvodní vysoké výhře na půdě béčka Velkého Meziříčí přišla remíza s Okříškami a prohra v Nové Vsi,“ připomněl bodové ztráty.

Mladý, ale jinak nesmírně kvalitní tým trápila především koncovka. „Asi to byla určitá daň za nezkušenost. Postupem času jsme se do toho ale dostali a hra nám šlapala. Závěrečná prohra ve šlágru s Chotěboří, která nás připravila o první místo, zase naznačila, že soutěží neprolétneme jako loni I. A třídou,“ prozradil Franěk.

Nejvíce jej mrzela již zmíněná prohra 0:1 v Nové Vsi. „Doteď ji nemohu skousnout, to byla naše absolutní střelecká nemohoucnost. Při rozboru toho zápasu jsem napočítal patnáct vyložených šancí, z toho čtyři z malého vápna. A my prohrajeme po jediném brejku domácích,“ kroutil hlavou.

Několikrát Foška ztratila době rozehrané duely. „Šlo hlavně o domácí duely proti Bystřici i Kamenici. Je to asi dané tím, že po hráčích nechceme nějaké taktizování, chceme, aby hráli celých devadesát minut svoji hru,“ zdůraznil kouč Fošky.

Možná právě to stálo nováčka přeboru několik cenných bodů, které mu chybí. „V ofenzivě nám to šlapalo, dávali jsme spoustu branek. Ale také ani v obraně to nebylo špatné. Škoda těch zápasů v úvodních pěti šesti kolech, mohli jsme mít o nějakých sedm bodů více,“ přemítal.

Rozdíl mezi I. A třídou a nejvyšší krajskou soutěží je prý značný. „Minimálně jedné třídy. Hráči jsou tu zkušenější, fotbalově vyspělejší, hra je rychlejší a důraznější, je zde více taktiky. Z I. A třídy by v přeboru mohly hrát sotva další dva maximálně tři mančafty,“ komentoval.

Meta pro jarní část je pro Fotbalovou školu jasně daná. „Uděláme všechno pro to, abychom už v této sezoně postoupili do divize. Byli bychom všichni rádi, pokud by se nám to podařilo,“ nastínil Franěk.

Vyrovnanost a minimální bodové rozdíly nejlepší čtveřice ovšem slibují napínavé jaro. „Asi největšího soupeře vidím ve třetí Chotěboři, po celý zápas u nás zahrála velice kvalitně. Velmi dobře, hlavně v první půli, tu hrály také Okříšky. Také Kamenice se snažila hrát fotbal, navíc na jaře bude hrát desetkrát doma,“ připomněl.

Případně posilovat kádr budou v Třebíči jedině z vlastních zdrojů. „Už na podzim naskočili čtyři dorostenci. Jinak příchody neplánujeme. O žádném odchodu nevím, i když, pokud někdo bude chtít do Rakouska, nezabráníme tomu,“ uvědomoval si Franěk.