Po deseti kolech podzimní části krajského přeboru Vysočiny jsou na čele stále fotbalisté Okříšek s dvoubodovým náskokem na FŠ Třebíč. Pak je tabulka už vyrovnaná, třetí Chotěboř je od devátého Žďáru B vzdálena jen tři body. O víkendu na sebe nejvíce upozornila FŠ Třebíč, která neměla slitování s fotbalisty Žirovnice. Ti se vraceli domů s desetibrankovm přídělem.

Fotbalisté FŠ Třebíč (na snímku v bílých dresech) | Foto: Deník/Tomáš Pohanka

Hattrick zaznamenali Tomáš Hobza a Vojtěch Dlouhý. „Ani si nepamatuju, kdy jsme nakonec dali deset gólů. V ofenzivě se nám ale extrémně dařilo,“ říká trenér Tomáš Franěk.

Po nemastném rozjezdu protáhla sérii zápasů bez porážky na šest zápasů a impozantní je zejména kolonka se vstřelenými brankami.

Číslo 32 se zdá být skoro až neuvěřitelné a třebíčský celek je rázem druhý v tabulce. „Ze začátku jsme se střelecky trochu trápili. Teď nám to do branky padá, ale jdeme tomu naproti,“ tvrdí Franěk a pokračuje: „Kromě kvality v zakončení se nám daří i celkově výstavba hry. Zlepšili jsme přechod do útoku a to se projevuje. Samozřejmě to není o tom, že budeme dávat každý zápas tolik gólů, ale chceme se co nejdéle udržet na vítězné vlně.“

Na třetí místo se mohly posunout Rapotice, ale nezvládly duel v Novém Městě s místní rezervou. Tým z Třebíčska potvrdil, že defenziva hodně zaostává za ofenzivou a prohrál 4:1.

Po špatném vstupu do soutěže se zvedá Ledeč. Na hřišti Velkého Meziříčí se dočkala hubené výhry 1:0 a neprohrála tak už počtvrté v řadě.

Důležitý zápas o sebevědomí a body se odehrál v Nové Vsi. Domácí tým využil svého prostředí a udolal Bystřici těsně 2:1. Nová Ves dvakrát skórovala v první dvacetiminutovce, za hosty snižoval v závěru zkušený Miloš Prášil.

V příštím kole slibuje drama nedělní duel domácích Rapotic, které jsou páté v tabulce, proti třetí Chotěboři, záchranářský souboj se odehraje mezi třináctou Žirovnicí a dvanáctou Bystřicí nad Pernštejnem.