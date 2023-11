Šlágrem posledního podzimního kola fotbalového krajského přeboru Vysočiny byl bezesporu duel vedoucího celku soutěže FŠ Třebíč, který přivítal Choteboř. S umělou trávou se překvapivě lépe sžili hosté, a tak slavili výhru 2:0. O góly se postarali už v první půli Voborník a Chlad.

Fotbalisté FŠ Třebíč doma prohráli s Chotěboří. | Foto: Deník/Pavel Mikeš

Utkání se oproti původním předpokladům odehrálo na umělé trávě a FŠ byla díky osmizápasové vítězné sérii jasným favoritem. To dokazovala hlavně v úvodní čtvrthodině, kdy se hodně činil chotěbořský gólman Mašek. Nejvíce se asi zaskvěl při povedené střele M. Hobzy po delším obléhání branky.

Do šance se ještě před tím tlačil i Zacha, ale na poslední chvíli ho odstavil skvěle tělem Neuvirt. Defenziva hostí zareagovala na náběhy za obranu a hřiště trochu „upravila“. „Na pravé straně nám to chvílemi hořelo, museli jsme změnit styl hry. Hráči si více odstupovali, a tak se nám náběhy dařilo pokrývat,“ potvrdil trenér Chotěboře Martin Jakeš.

Hosté se pak osmělili. Chlad sám ve vápně nezpracoval míč, takže z první šance nic nebylo. Na druhé straně netrefil ve výborné pozici odražený míč Klepárník a potvrdil tak, že zvyk na přírodní trávu hrál včera velkou roli. „My už na umělé trávě nějakou dobu trénujeme, takže v tom bych problém neviděl,“ uvedl trenér FŠ Tomáš Franěk. „My jsme měli z trávy obavu, míč odskakoval, ale zvládli jsme to,“ oddechl si Jakeš.

Zdálky pálili i hosté a úspěšně. K voleji za vápnem se dostal Voborník a v 31. minutě to bylo po přesné střele k levé tyči 1:0. Další solidní šanci prováhal těsně před pauzou Chlad. Vykoupil se však hned vzápětí, sám před Pospíchalem nezaváhal a míč uklidil do sítě tentokrát k pravé tyče třebíčské branky.

Hodně povzbuzená Chotěboř tak odcházela do kabin za vedení 2:0. „Určitě jsme narazili dosud na nejlepší tým v soutěži. Fotbal z obou stran byl výborný, my jsme se dokázali dobře připravit. Hráli jsme víceméně to, co jsme chtěli,“ zářil spokojeností Jakeš.

Velmi dobrý fotbal pokračoval i po změně stran. FŠ se snažila alespoň o kontaktní branku, ale tentokrát měla střelný prach vystřílený. „Hosté druhý poločas ustáli, navíc se dostávali i do brejků. My jsme zklamaní, že jsme prohráli, ale hrál se parádní fotbal, který se musel divákům líbit. Řekl bych, že nevyhrál lepší, ale efektivnější tým,“ dodal Franěk.

Trenér protivníka Jakeš jen litoval, že si jeho tým neulehčil situaci třetím gólem. „Brejky jsme na to měli,“ uzavřel líbivý zápas Jakeš.