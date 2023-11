Po klopýtnutí Moravských Budějovic měli svěřenci kouče Jiřího Texla jistotu. Pokud v Rudíkově vyhrají, stanou se podzimními šampiony. Po remíze 2:2 se ale radoval ten třetí vzadu, SK Pernštejn Nedvědice.

Utkání v Rudíkově si můžete připomenout v naší fotogalerii:

Po utkání byl proto trenér poněkud rozladěný. „Měli jsme to utkání rozhodnout daleko dřív, měli jsme to na kopačkách. Ne to pak dotahovat na konci zápasu,“ přiznal Texl v rozhovoru pro Deník.

S průběžným třetím místem ale není vladislavský stratég nespokojen: „Nepočítal jsem před začátkem sezóny, že bychom mohli být tak vysoko. Počítal jsem, že se budeme pohybovat ve středu tabulky, což bych bral. Beru proto i třetí místo.“

Celý rozhovor s Jiřím Texlem si poslechněte v našem videu:

Zdroj: Deník/Karel Líbal