Úspěch i horší časy. Hrát úrovní diametrálně odlišné soutěže se z vysočinských oblastí nejčastěji stává na Třebíčsku. Velké vzestupy a pády zažili zejména fanoušci týmů HFK a Čáslavice-Sádek. Výkonnostní výkyvy ale postihly i další kluby.

Ještě na podzim 2016 HFK Třebíč konkuroval zdatně v MSFL. Pak začal ztrácet glanc. Foto: Deník/Archiv | Foto: Jaroslav Loskot

HFK Třebíč zažil největší slávu před pěti lety. Jako nováček se etabloval v MSFL a v další sezoně dokonce nějakou dobu proháněl soupeře v souboji o druhou ligu. To by samozřejmě byla utopie, příznivci ale nečekali, že klub v brzké době klesne během dvou sezon do krajského přeboru. „Třetí sestup v řadě se konat nesmí,“ byl jasný cíl.