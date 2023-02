Fotbalisté Velkého Meziříčí zvítězili v Brně nad rezervou Líšně 4:3. „Domácí nakonec sestavu příliš posílenou o hráče ze širšího kádru druholigového áčka neměli. Nicméně mají velkou kvalitu, vedou jihomoravský přebor, takže to byl soupeř na divizní úrovni,“ konstatoval kouč Meziříčí Jan Šimáček.

Na hře svého celku dál vidí rezervy. „Bylo hodně atypické počasí, velká zima a silný vítr. To přesto není omluvou pro to, že dva góly jsme Líšni doslova nabídli,“ mračil se.

Šance na divizi! V Havlíčkově Brodě berou Bernard cup jako kvalitní test na jaro

Konkurent Meziříčí ve třetí lize, fotbalisté Nového Města na Moravě, zdolali Ráječko, které působí ve spodních vodách tabulky jihomoravského přeboru, 4:2. „Zápas nám toho příliš neukázal. Šanci dostali hráči širšího kádru, z nichž nejvíce zaujal Jícha,“ řekl asistent trenéra Vrchoviny Petr Follprecht.

Největším tahákem víkendu bylo nedělní derby divizních celků Humpolce a Speřic. Domácí A. F. C. zvítězil 3:2, když vedl už o tři branky. „Začali jsme dávat branky, to mě těší. Nicméně za tříbrankového vedení už jsme si měli zápas pohlídat v mnohem větším klidu,“ lehce se zakabonil kormidelník Humpolce Roman Veselý.

Jeho protějšek byl s úrovní zápasu spokojený. „Utkání se mi líbilo. Bylo to v patřičném tempu, spousta soubojů, z bou stran to mělo patřičné nasazení,“ komentoval trenér TJ Dálnice Jiří Holenda.

OBRAZEM: Vysočina sice poprvé inkasovala, ale také béčko Slavie dokázala porazit

Další dva divizní celky z Vysočiny odešly o víkendu ze hřiště s porážkou.

Havlíčkův Brod na umělé trávě v Desné v Jizerských horách podlehl Velkým Hamrům, působícím v divizní skupině C, 2:4. „Myslím, že jsme nepředvedli špatný výkon. Co jsme od kluků očekávali, to plnili. Mrzí mě ale tři inkasované góly ze standardních situací, ty zhatily konečný dojem i lepší výsledek. Kvalitní soupeř byl opticky více na balonu, ale dokázali jsme se mu vyrovnat,“ hodnotil lodivod Slovanu Jindřich Adamec.

Juniorka FC Vysočina pak doma podlehla Poříčí nad Sázavou 0:2. „Musím být hodně kritický, zápas se nám nepovedl. Nezachytili jsme začátek zápasu a brzy o dvě branky prohrávali. Poté jsme měli šance, ale z šoku jsme se nedokázali otřepat. Poříčí sice má tým s řadou zkušených borců, ale i tak bychom měli lídra I. A třídy zdolat,“ řekl kouč Kamil Průša.

FOTBALOVÉ PŘÍPRAVY KLUBŮ Z VYSOČINY V MSFL A MS DIVIZI D

LÍŠEŇ B – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 3:4

Góly Velkého Meziříčí: Puža, Sysel, Šuta, Foltýn. Poločas: 1:2. Velké Meziříčí: Landsman – Hron, Mucha, Mrňa, Sysel – Dolejš, Puža, Karmazín, Šuta, Lokvenc – Plichta. Střídali: Pelan, Vašíček, Šturač, Foltýn.



NOVÉ MĚSTO N. M. – RÁJEČKO 4:2

Góly Nového Města n. M.: Jícha 2, M. Šmída, Novotný. Poločas: 3:0. Nové Město na Moravě: P. Šmída – Červinka, M. Ráliš, Duda, Novotný – Hlaváč, Sytař, Nečas, D. Ráliš, Jícha – M. Šmída. Střídali: Sáblík, Dobrovolný, Vacek.



HUMPOLEC – SPEŘICE 3:2

Góly: Pešek 2, Š. Zástěra – Holenda, Vlček. Poločas: 0:0. Humpolec: Benc – Havel, Maršík, Pecha, Homola – Luňáček, Š. Zástěra, Popovič, Šmíd – Pešek, Vavřička. Střídali: A. Zástěra, Nermut, Podoba, Blaško. Speřice: Maďar – Řezáč, Šíma, Štěpánek, Zach – Vágner, Holenda, Jančík, Pech –Eremiáš, Vlček. Střídali: Jiřík, Honzárek, Boček, Soukup.



JIHLAVA B – POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU 0:2

Poločas: 0:2. Jihlava B: Janota – Pekárek, Wiederlechner, Mikuška – Staněk, Procházka, Fila, Jiroušek – Trojan, Miška – Savi. Střídali: Leška, Horák, Prudík, Zacha, Zimmermann.



HAVL. BROD – VELKÉ HAMRY 2:4

Góly Havlíčkova Brodu: Cakl, Víšek. Poločas: 1:2. Havlíčkův Brod: Mazánek – Cakl, Dočkal, Dejl, M. Pavlík – A. Novák, Pavlas, J. Pavlík, Šilhart, V. Novák – Kafka. Střídali: Soukal, Pecen, Víšek, Hloušek.