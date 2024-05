Poslední červnovou sobotu ožije Náměšť nad Oslavou fotbalem. Celý rozlehlý areál zdejšího fotbalového klubu bude totiž hostit druhý ročník soutěže ve fotbalových dovednostech Foul challenge a současně také premiérový ročník turnaje v malé kopané Foul cup. Ambasadorem přitom není nikdo menší než známý internacionál a šoumen Petr Švancara.

Druhý ročník soutěže ve fotbalových dovednostech a premiérový turnaje v malé kopané se uskuteční v sobotu 29. června v Náměšti nad Oslavou. | Foto: Ilustreční foto: Deník/Tomáš Pohanka

Sobotu 29. června si mohou zaškrtnout v kalendáři všichni ti, co žijí fotbalem. A to nejen ti z Vysočiny. Do Náměště nad Oslavou by se totiž měla sjet velká spousta fotbalistů i fotbalistek, které budou chtít vzájemně poměřit své individuální, ale i týmové výkony.

V první řadě se zde uskuteční druhý ročník Foul challenge. Uže jen jeho podtitul hovoří jasně, oč se jedná: „Hledáme mistra ve fotbalových dovednostech“. Registrace bude probíhat od 9.30, začátek je plánovaný o hodinu později.

První ročník se přitom uskutečnil v Brně. Proč změna místa? „Premiéru jsme chtěli udělat na republikově více prestižnější a známější adrese. Letos jsme ale chtěli souběžně s tím uskutečnit i turnaj v malé kopané, pro což se nám podařilo získat celý fotbalový areál v Náměšti nad Oslavou,“ popisoval důvody hlavní organizátor celého podniku Pavel Chalupa.

Famózní venkovní jízda. Fotbalisté Polné prokazují, že jim půda soupeřů nevadí

A areál klubu z Třebíčska mu poskytuje skutečně solidní možnosti. „Máme k dispozici hlavní stadion i náhradní plochu, mezi nimiž je ještě velký travnatý prostor, na němž bude probíhat doprovodný program,“ lebedil si.

Od 8.00 bude na stadionu Náměště probíhat registrace na první ročník turnaje v malé kopané Foul cup, který odstartuje o hodinu později. Ten bude skutečně unikátní. „Není totiž určen pouze pro fotbalisty, ale také fotbalistky. To znamená, a věřím, že jich bude hned několik, že se mohou do turnaje přihlásit i ženské týmy. Nejsme tak omezeni jen na Vysočinu, ale máme pole působnosti pro celou republiku,“ prozradil Chalupa.

Ten má s pořádáním podobných turnajů bohaté zkušenosti. „Před léty jsem několik roků pořádal charitativní turnaj Davi cup. Ten vznikl jako podpora pro třebíčského fotbalistu Davida Novotného,“ připomněl hlavní pořadatel Foul cupu i Foul challenge.

Na divizní peloton čeká závěrečná jarní třetina. Kdo doprovodí dolů Starou Říši?

Ceny na obou podnicích budou vskutku lákavé. Mistr ve fotbalových dovednostech se může těšit na finanční odměnu pěti tisíc korun, ceny od partnerů pro něj i další úspěšné fotbalisty či fotbalistky dosahují hodnoty dvaceti tisíc korun.

Na stejně hodnotné ceny, jejichž součástí jsou také Foul produkty, které tvoří speciální fotbalové chrániče, protiskluzové ponožky, ale také individuální trofeje pro nejlepší hráče, se mohou těšit rovněž nejlepší týmy v turnaji v malé kopané.